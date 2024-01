Doda jest właśnie w trakcie trasy "Aquaria Tour" i niedawno przyznała, że występy na scenie bardzo dużo ją kosztują i wkrótce zamierza wygasić swoją karierę sceniczną. - Jest to moja ostatnia trasa na pełnym wypasie i cieszę się, że mogę tak zakończyć i zapieczętować moją przygodę z estradą. Jest to ogromna przyjemność, bo robię to głównie ze względu na to, żeby zobaczyć szok fanów pod sceną, że w Polsce da się zrobić coś niesamowitego i coś, co zaskoczy - wyznała w rozmowie w studiu "Dzień dobry TVN". Jednym z tematów poruszonych w trakcie programu było m.in. świadome macierzyństwo. Doda w tej kwestii od lat jasno deklaruje swoje przekonania i głośno mówi o tym, że nie pragnie potomstwa. Podobne zdanie wokalistka ma w kwestii ślubów. - Nigdy nie marzyłam o żadnych ślubach - mówiła kilka lat temu w wywiadzie. Na stronie wokalistki można kupić suknię ślubną, w której wystąpiła do sesji jednego z popularnych przed laty magazynów.

Doda sprzedaje suknię ślubną. To w niej wystąpiła w specjalnej sesji. "Nigdy nie marzyłam o żadnych ślubach"

Już w 2018 roku Doda zorganizowała wyprzedaż swojej szafy, gdzie wśród wystawionych rzeczy znalazła się suknia ślubna, w której wokalistka w 2015 roku pozowała do sesji zdjęciowej do magazynu "Gala". W doborze kreacji pomagał jej wtedy Stefano Terazzino i ekipa stacji TLC, a relacja z tego wydarzenia pojawiła się w jednym z odcinków "Salonu sukien ślubnych". Fragment programu znajdziecie na dole strony. Doda w momencie wystąpienia w show miała już wtedy za sobą związek z Radosławem Majdanem i była zakochana w Emilu Haidarze. - Trudno zaciągnąć mnie do ołtarza. Mam milion pomysłów na minutę i nigdy nie marzyłam o żadnych ślubach. Jeśli chodzi o ślub, to podchodzę do tego bardzo profesjonalnie. Gdy wybierałam suknię dla siebie, musiała ona odzwierciedlać wszystkie moje atuty. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Wszystko jest tajemnicą i wolałabym, aby zostało to w najbliższy gronie - mówiła w tamtym czasie Doda w rozmowie z "Faktem". Początkowo suknia ślubna wokalistki została wystawiona na sprzedaż za osiem tysięcy złotych. Przez ostatnie sześć lat nikt nie zdecydował się na jej zakup i kreacja została przeceniona do 4500 zł. Skusicie się?

Doda sprzedaje suknię ślubną fot. screen shop.dodaqueen.com/ kapif.pl

