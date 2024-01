Niedawno odbyła się gala Critics Choice Awards 2024. Wydarzenie od 1996 roku ma miejsce w Santa Monica w Kalifornii. I tym razem pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. Wśród nich nie zabrakło aktorki z "The Last of Us". Bella Ramsey wraz z Anthonym Ramosem wystąpiła na scenie gali, gdzie ogłosiła zwycięską piosenkę. Choć zachwyciła nietypową stylizacją, to jej słowa wszystkich zszokowały. Bella pokusiła się o pewien żart.

Bella Ramsey pokusiła się o nieśmieszny żart na Critics Choice Awards 2024. Przesadziła?

Bella Ramsey zaprezentowała się na Critics Choice Awards w garniturze. Jej stylizacja była jasnoniebieska. Na kreacji znalazły się wyszywane kwiaty. Nie mogło również zabraknąć krawatu. Nie da się ukryć, że aktorka świetnie czuje się w garniturach. W podobnych stylizacjach, jedynie w ciemniejszej kolorystyce, pojawiła się na galach AFI Awards i Primetime Emmy Awards w Los Angeles. Nie da się ukryć, że zachwyciła wszystkich zebranych. Podczas ogłaszania werdyktu doszło jednak do niewielkiej wpadki. Bella, czytając z telepromptera, powiedziała, że Ariana DeBose, Jack Black i Ryan Gosling to "aktorzy, którzy myślą, że są też piosenkarzami". Żart skrytykowany został przez DeBose, która napisała w sieci: "Nie, nie było to zabawne. LOL". Na szczęście między paniami nie doszło do żadnej kłótni. Na gali rozdania nagród Emmy obie nie szczędziły sobie uścisków. Po więcej zdjęć Belli Ramsey zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Bella Ramsey fot. REUTERS/ AUDE GUERRUCCI

Critics Choice Awards 2024. Reakcja Ryana Goslinga zaskoczyła wszystkich

Ryan Gosling w tym roku zdecydowanie może pochwalić się sukcesami. Najlepszą piosenką został utwór "I'm just Ken". Aktor wykonał go na potrzeby filmu "Barbie". Zabawna ballada stała się niejakim trendem w sieci, nie mówiąc o samej popularności kawałka. Tuż po ogłoszeniu werdyktu, oczy wszystkich skierowane zostały na Goslinga. Jego reakcja była przezabawna. Aktor w żaden sposób nie zareagował. Siedział w bezruchu, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Nagroda powędrowała do Marka Ronsona i Andrew Wyatta. W mediach społecznościowych fani nie omieszkali skomentować tej sytuacji. "On myśli, że ktoś go wkręca", "Jego twarz wyraża wszystko" - pisali. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Bella R fot. REUTERS/ AUDE GUERRUCCI