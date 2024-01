Wojciech Mann to dziennikarz muzyczny, aktor oraz pedagog. Mężczyzna rozpoczął współpracę z Telewizją Polską w latach 70. Na początku prowadził "Sobotnie Studio Młodych", a później "Magazyn pana Manna". Największą popularnością z udziałem Wojciecha Manna cieszył się program "Szansa na sukces", z którego dziennikarz odszedł w 2012 roku. Obecnie do Telewizji Polskiej powróciło dużo prowadzących z poprzednich lat. W sieci spekuluje się o kolejnych nazwiskach, które już wkrótce mogą pojawić się na antenie TVP. Wojciech Mann opowiedział w wywiadzie, czy rozważa możliwość ponownej współpracy ze stacją. Dziennikarz zdradził także, co sądzi o nowym programie "19.30". Więcej zdjęć Wojciecha Manna znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś obawia się utraty posady w TVP? „Nie czuję się zagrożona"

Wojciech Mann o powrocie do TVP. "Nie planuję"

W rozmowie z "Faktem" dziennikarz opowiedział o potencjalnym powrocie do Telewizji Polskiej. Wyznał, że nie dostał oficjalnej propozycji od stacji. - Zanim nastąpiły te zmiany, byłem pytany, czy w razie jakiejś odmiany kierownictwa i tego wszystkiego, co oni tam popsuli, bym wrócił. Powiem tak: jest mi dobrze w radiu Nowy Świat, lubię to radio i raczej nie planuję gwałtownych przesiadek - wyznał Wojciech Mann. Dziennikarz opowiedział także, czy przyjąłby propozycję poprowadzenia "Szansy na sukces". - To już nie te czasy. Nie jestem przekonany, czy publiczność lubi takie odgrzewane kotlety - skwitował w wywiadzie. Wojciech Mann dodał, że teraz ma zamiar skupiać się na pracy w radiu i nagrywaniu podcastu z Krzysztofem Materną.

Wojciech Mann o programie "19.30"

W ostatnim wywiadzie dziennikarz postanowił skomentować zmiany, które zaszły w Telewizji Polskiej. Zdradził, co sądzi o programie "19.30", który od niedawna jest emitowany na antenie. - Raz czy dwa razy go oglądałem i niestety przy moim oku skażonym zawodową tradycją widziałem te wszystkie jeszcze nieporadności techniczne i brak tempa. Oczywiście merytorycznie jest dobrze. Jest to próba wyważenia, a nie tak niesamowita agresja jednej strony - dodał. ZOBACZ TEŻ: Wojciech Mann dobitnie o zwolnieniu Marka Sierockiego z TVP. "Nowa miotła robi zamach"

Wojciech Mann w programie 'Szansa na sukces' Fot. KAPiF.pl