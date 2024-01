Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Kobieta zasłynęła w mediach dzięki roli prowadzącej program "Perfekcyjna pani domu". Później widzowie mogli oglądać ją w "Rozenek cudnie chudnie" czy "Dzień dobry TVN". Prywatnie celebrytka jest związana z Radosławem Majdanem i wychowuje trójkę dzieci. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że gwiazda została skrytykowana za jedzenie na łóżku w towarzystwie czworonogów. Tym razem internauci zwrócili uwagę na coś innego. Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała filmik z ćwiczeń, a w komentarzach rozpętała się dyskusja.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w Sejmie, podczas dyskusji nad finansowaniem in vitro

Małgorzata Rozenek-Majdan intensywnie trenuje. Internauci skrytykowali jej strój

Niemalże każdy post gwiazdy spotyka się z odzewem jej obserwatorów. Ostatnio celebrytka opublikowała nagranie z treningu. Niedługo Rozenek-Majdan weźmie udział w programie telewizyjnym, w którym będzie rywalizowała w różnych dyscyplinach sportowych. Na zamieszczonym klipie widzimy gwiazdę w białym komplecie, rozpuszczonych włosach oraz czapce. Pod postem od razu pojawiły się komentarze dotyczące wyglądu kobiety. "Tak, każda z nas ćwiczy z rozpuszczonymi włosami i czapką w pocie czoła" - napisała obserwatorka. Pod komentarzem w momencie pojawiły się odpowiedzi. "A co cię to obchodzi", "Ciężko być z rana ciut milszym?" - pisali obrońcy gwiazdy. "To nie chodzi o bycie milszym. Podziwiam i ogromny plus, że dba o siebie. Fajnie i super, tylko tworzenie sztucznego obrazu już wywołuje we mnie odruch przeciwny" - skwitowała jedna z internautek.

Małgorzata Rozenek-Majdan o zmianach w TVP. Czy chciałaby przejść do stacji?

W jednym z wywiadów Małgorzata-Rozenek Majdan opowiedziała, co sądzi o rewolucji w Telewizji Polskiej. Zdradziła także, czy widziałaby siebie w tej stacji. - Jestem teraz na zdjęciach do nowego programu stacji TVN. Stacja TVN jest miejscem, w którym pracuje od lat i w którym mam zamiar pracować jeszcze przez lata. Jest najlepszą telewizją w Polsce. Natomiast jestem głęboko przekonana, że te zmiany po 15 października na pewno idą w dobrym kierunku - powiedziała w rozmowie z nami. ZOBACZ TEŻ: Rozenek wcześniej wiedziała, kto zostanie Sportowcem Roku? Wygadała się kilka godzin przed werdyktem

Małgorzata Rozenek-Majdan Fot. KAPiF.pl