Donald Trump ponownie ubiega się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak oprócz walki o głosy w pierwszym epizodzie republikańskich prawyborów, musi mierzyć się z konsekwencjami wynikającymi z toczących się wokół niego postępowań karnych. Biznesmen jest oskarżony o zniesławienie i napaść seksualną. Niebawem ma odbyć się proces w tej sprawie, a Trump zwrócił się do sędziego z prośbą o jego przesunięcie. Gdy spotkał się z odmową, publicznie nie szczędził gorzkich słów.

Trump nie okaże żonie wsparcia na pogrzebie teściowej? Sąd nie zastosował środka łagodzącego

Donald Trump intensywnie przygotowuje się do wyborów prezydenckich w USA. Zaczął częściej pojawiać się publicznie. W jego życiu prywatnym, w krótkim czasie, też sporo się wydarzyło. W listopadzie zeszłego roku zmarła jego starsza siostra, Maryanne Trump Barry miała 86 lat. 10 stycznia żona Trumpa poinformowała o śmierci matki. Biznesmen mierzy się również z poważnymi oskarżeniami, które rzucają cień na jego kandydaturę na prezydenta. Pisarka E. Jean Carroll oskarżyła go o gwałt i zniesławienie. Ława przysięgłych orzekła jednak, że nie doszło do gwałtu, a napaści seksualnej. Sędzia w wyroku nakazał Trumpowi wypłatę pięciu milionów dolarów odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej. W drugim procesie, który rusza niebawem, pisarka domaga się od oskarżonego 10 milionów dolarów. Trump podczas spotkania ze zwolennikami z Indianola ujawnił, że prosił sąd o przesunięcie procesu, jednak ten nie zastosował środka łagodzącego. - Matka mojej żony, która była niesamowita. Niesamowita kobieta właśnie umarła - zaczął. Wyznał, że w dniu pogrzebu teściowej nie stawi się w sądzie, tylko będzie u boku pogrążonej w żałobie żony.

Moja żona była tym bardzo zdruzgotana. Toczy się proces, całkowicie fałszywy proces. I zapytaliśmy sędziego, czy mogę wziąć dzień wolny na pogrzeb teściowej, która też była mi bardzo bliska, a on odpowiedział 'nie'. Chciałbym wesprzeć moją żonę, która będzie na pogrzebie swojej matki, wyjątkowej kobiety. Czy będzie stała tam sama? Nie, nie, będę tam z nią. Ale co za hańba - żalił się.

Donald Trump i jego żona nie ujawnili, na co zmarła matka Melanii. Wiadomo, że Amaliji Knavs ciężko chorowała. "The Post" informował, że Melania Trump nie pojawiła się na corocznym rodzinnym zdjęciu z okazji świąt Bożego Narodzenia, gdyż wówczas czuwała przy matce w szpitalu w Miami.