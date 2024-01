Katarzyna Sokołowska pochwaliła się synem. Iwo Lew skończył już półtora roku

Katarzyna Sokołowska od lat związana jest ze światem mody. Dla szerszej publiczności jest przede wszystkim jurorką w programie "Top Model". Zszokowała wielu, gdy w wieku 49 lat oznajmiła mediom, że zostanie mamą. Teraz opublikowała na mediach społecznościowych informację, że synek skończył właśnie półtora roku.

Katarzyna Sokołowska chwali się synem

Reżyserka pokazów mody chętnie dzieli się zdjęciami z prywatnej kolekcji na swoich mediach społecznościowych. Wiadomym jest, że jej partnerem od 2017 roku jest przedsiębiorca Artur Kozieja. Na początku drugiego kwartału 2022 roku oznajmiła światu, że spodziewa się z nim dziecka. Kobieta nie ukrywała, że z wybrankiem będą rodzicami dzięki zastosowaniu metody in-vitro. Opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których wymownie daje do zrozumienia, że jest w ciąży, trzymając się za zaokrąglony brzuch. Chętnie opowiadała o swoich przygotowaniach do macierzyństwa i tym, w jaki sposób sobie radzi.

Jak się okazuje, jej syn Iwo Lew skończy lada moment półtora roku. Chłopiec przyszedł na świat 18 lipca 2022 roku. Dobór jego imion był celowy, gdyż imię Iwo dla rodziców oznacza kogoś oryginalnego, artystę, a Lew to przecież siła. 50-letnia mama opublikowała zdjęcia, na których widzimy małego Iwo, który biega z różowym balonem. Kobieta na co dzień pokazuje obserwatorom fotografie z życia prywatnego, choć twarz syna często ukrywa, pokazując jego plecy. Tym razem post podpisała: "Trudno nam uwierzyć, ale to już 1,5 roku". Nawet internauci nie dowierzają: "Czas leci nieubłaganie. Jak? Kiedy?, "Ale to zleciało", "Czas płynie w niewiarygodnym tempie".

Katarzyna Sokołowska miała trudną drogę, by zajść w ciążę

Celebrytka otwarcie opowiedziała o problemach, jakie ją napotkały w trakcie starania się o potomka. Wiedziała, że to nie będzie prosta droga, ale było jej niezwykle trudno. Przy udanej próbie naturalnego zajścia w ciążę, poroniła. Reżyserka pokazów mody zrozumiała, że w jej wieku nie jest już w stanie dłużej czekać na stan błogosławiony i postanowiła skorzystać z metody in-vitro. Nie było jednak tak, że za pierwszym razem wszystko się powiodło, lecz w końcu parze się udało i w ten sposób zostali rodzicami.

