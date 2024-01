Anna Lewandowska o sytuacji w Polsce. Wspomina o TVP i związkach partnerskich

Anna Lewandowska od dawna wzbudza emocje w mediach. Żona najpopularniejszego polskiego piłkarza obecnie mieszka w Barcelonie i rozwija swoje biznesy. Wielokrotnie opowiada o sile kobiet oraz ich wkładzie w społeczeństwo. Tym razem w wywiadzie dla portalu Business Insider postanowiła odpowiedzieć na pytania dotyczące jej poglądów politycznych i społecznych, co raczej na co dzień skrywa.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o córkach. Internautka zarzuciła jej zaniedbanie

Anna Lewandowska o spornych sprawach w kraju

Żona Roberta Lewandowskiego stroni od polityki i wszystkiego, co z nią związane. Trenerka rozmawia tylko z wybranymi mediami, a najnowszą rozmowę z nią możemy znaleźć na portalu Business Insider. W tym przypadku był jednak wyjątek, bo odpowiedziała, co sądzi o tym, co się dzieje obecnie w naszym kraju. Chodziły pogłoski, że całą rodziną wyprowadzą się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Lewandowski zakończy karierę, choć celebrytka na razie zaprzeczyła, by mieli się wyprowadzać. To jednak oznacza również, że na ten moment nie planują wracać na stałe do Polski.

Lewandowska bywa jednak w kraju, choć już nie tak często jak wtedy, gdy mieszkali w Niemczech. Wszystkie firmy, oprócz jednego przedsiębiorstwa, prowadzi w Polsce i tu płaci podatki. Influencerka pragnie pokazać, że kobiety też mogą to robić i chce być ich głosem. Podkreśliła, że nie jest zwolenniczką aborcji, ale nie chce nikomu jej zabraniać, zaznaczając, że każdy ma prawo decydować o swoim ciele. Popiera związki partnerskie, uznając, że jest to coś zupełnie normalnego, a w krajach zachodnich nie budzi już żadnych kontrowersji.

Anna Lewandowska wypowiedziała się o polityce

Trenerka doskonale się orientuje, co się dzieje w kraju. Zaznacza, że ludzie na świecie również mają świadomość tego, jak wyglądają sprawy polityczne w Polsce. Na pytanie, czy cieszy się z wyników wyborów, nie odpowiedziała, ale podkreśliła, że ważna była wysoka frekwencja i mobilizacja kobiet. Lewandowskiej marzy się Polska, gdzie jest spokojnie oraz nie ma negatywnych emocji i kłótni. Chciałaby, aby ludzie mogli korzystać z refundowanego in-vitro, a media publiczne były w końcu obiektywne i niezależne. Stwierdziła, że to ważne sprawy, które mogą decydować o przyszłości wielu, a w tym jej córek, które może kiedyś będą chciały w kraju zamieszkać.

Anna Lewandowska z córką https://www.instagram.com/annalewandowska/