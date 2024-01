Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli posłowie PiS w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy byli szefami CBA. Ma to związek z tzw. aferą gruntową. Politycy udali się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy, skąd zgarnęła ich policja, trafili do aresztu, a następnie do zakładów karnych. Prezydent zapowiedział, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS. W niedzielę odbył się protest przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych. Uchwycono Macieja Wąsika, który pojawił się w oknie więzienia i wykonał charakterystyczny gest. W rozmowie z Plotkiem fotografii przyjrzał się trener wystąpień publicznych i mowy ciała Maurycy Seweryn.

Ekspert od mowy ciała o zdjęciu Macieja Wąsika z więzienia. "Postawa zwycięzcy"

W niedzielę przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych odbył się protest w obronie osadzonych polityków. Zdjęcie Macieja Wąsika zza więziennych krat opublikowała na X m.in. posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. "Maćku, będziemy tu codziennie, aż do zwycięstwa!" - napisała. Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn zauważa, że gest, który wykonał były poseł, można rozumieć na dwa sposoby.

Gest wykonany przez pana Macieja Wąsika ma dwa znaczenia. Tradycyjne znaczenie jest związane ze skojarzeniem tego gestu postawą zwycięzcy. Uniesione ręce do góry są znane w krajach europejskich. I to miał na myśli autor, najbardziej wiedząc, że okno jest zamglone. Na zewnątrz jest ciemno, a wewnątrz zapalone są silnie światła. Nadmienię, że bardzo silnie. Tak jakby specjalnie stworzono choreografię do tego zdjęcia - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Drugie znaczenie zdjęcia Macieja Wąsika. "Symbol uwięzienia"

Maurycy Seweryn dostrzega także drugie znaczenie zdjęcia. - Znaczenie standardowe jest inne. Więźniowie wykorzystują opieranie się jako symbol uwięzienia. Jest to znak symboliczny. Złapanie krat dłońmi i oparcie na nich ramion (podkreślają blokadę przed wyjściem za kraty) - dodaje ekspert. Zdjęcie, o którym piszemy, możecie zobaczyć poniżej, a więcej ujęć Macieja Wąsika, a także jego żony, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.