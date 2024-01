Ralph Kamiński bez peruki. Mamy zdjęcia, na których widać jego prawdziwe włosy

Polacy mogli poznać Ralpha Kamińskiego, gdy występował w 2009 roku w programie na TVP2 "Szansa na sukces". Kariera piosenkarza rozwijała się stopniowo, lecz kiedy pojawił się na salonach, stał się niekwestionowaną gwiazdą. Jego image sceniczny jest ekscentryczny i często uznawany za kontrowersyjny. Przez ostatnie lata aktywności wokalista nosił peruki, ale wcześnie występował bez niej. Jak wyglądają jego prawdziwe włosy?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o swojej trasie koncertowej: Chcę wygaszać swoją karierę

Ralph Kamiński bez peruki

Jeśli ktokolwiek pomyśli o wokaliście, na myśl przychodzi raczej mężczyzna z blond włosami do ramion lub obecnym stylu z brązowymi włosami obciętymi na tzw. "grzybka". Przez lata wielu fanów nie domyślało się, że te fryzury to po prostu peruka, a naturalne włosy Ralpha wyglądają zupełnie inaczej. Nie oszukujmy się, specyficzne stroje czy uczesanie to wręcz znak rozpoznawczy piosenkarza. Ekscentryczne stylizacje przykuwają wzrok i wzbudzają niemałe kontrowersje wśród internautów, m.in. suknia ślubna, w której zaprezentował się na rozdaniu Fryderyków w 2023 roku. Wielu obserwatorów zastanawia się jednak, jak tak naprawdę wygląda Kamiński?

Przed tak medialnym szumem wokół niego, wyglądał inaczej. Wybierał znacznie bardziej stonowane i klasyczne ubrania, które pasowały do danej mody. Sporo osób może się zdziwić, że tak naprawdę Ralph Kamiński ma krótkie włosy. Już kilka razy pokazał się w zaczesanej fryzurze. W takim wydaniu wokalista występuje raczej w stonowanych strojach. Przez lata kariery muzyk nie pokazywał się w naturalnych włosach, choć można go było zobaczyć w takich stylizacjach w starszych teledyskach.

Ralph Kamiński bez peruki. Tak wygląda awangardowy wokalista Fot. KaPIF.pl

Ralph Kamiński pokazał swoje nagranie z młodości

Wokalista tak naprawdę nazywa się Rafał Kamiński i pochodzi z Jasła. Kiedyś w programie Kuby Wojewódzkiego wyznał, że jest kuzynem Michała Szpaka. W mediach społecznościowych dodał filmik, na którym można zauważyć 11-letniego muzyka, który występuje na scenie w czerwonej czapce z daszkiem. Wykonuje on piosenkę "Pełny luz, kochana mamo" z repertuaru Anny Bernat i Krystyny Kwiatkowskiej. Wielu internautów to nagranie urzekło i w komentarzach zauważają, że od dawna miał w sobie sceniczny luz.