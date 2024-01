Doda wiele razy mówiła o tym, że mama jest dla niej największym wsparciem. Można było to zobaczyć również w programach Polsatu "Doda. 12 kroków do miłości" czy "Doda. Dream Show". W tym drugim widzieliśmy Wandę Rabczewską, która przyjeżdżając do Warszawy, aby odwiedzić córkę, przywiozła jej zupę. Doda przeżywała wówczas trudne emocje, więc wizyta mamy i domowy posiłek z pewnością wiele dla niej znaczyły. Piosenkarka często odwiedza także Ciechanów, gdzie mieszkają jej rodzice. Pokazała zdjęcie z mamą z rodzinnego domu.

Doda pokazała zdjęcie z mamą. Fani zachwyceni urodą Wandy Rabczewskiej

Doda 15 lutego skończy 40 lat, jednak z pewnością na tyle nie wygląda. Piosenkarka prowadzi zdrowy tryb życia, a wiele osób jest pod wrażeniem jej figury. Młody wygląd gwiazdy to zasługa dyscypliny, ale patrząc na Wandę Rabczewską, także genów. Wokalistka opublikowała niedawno zdjęcie z mamą z rodzinnego Ciechanowa i zachwyciła obserwatorów.

Ten moment, kiedy 73-letnia mama wygląda lepiej od 40-letniej córki - napisała Doda pod fotografią.

"Obie piękne i cudowne", "Piękne kobiety duszą i ciałem, "Dobre geny macie obydwie", "Niestety się nie zgodzę, bo obie wyglądacie super", "Widać, po kim Doda wiecznie młoda i piękna!", "Po mamie masz geny! Z tym że mama jak 40, a ty jak 20" - czytamy w komentarzach.

Czemu Doda zawdzięcza młody wygląd?

Doda na początku kariery lubiła solarium, a mocny makijaż nosiła na co dzień. Kilka lat temu jednak całkowicie z niego zrezygnowała, a maluje się tylko na scenę czy eventy. "Od paru lat nie maluję się w ogóle na co dzień. Wiem, że większość z was mi nadal nie wierzy, ale może te zdjęcia paparazzi to potwierdzą. Cały czas uważam, że brak make-upu to najlepszy kosmetyk dla cery" - pisała na Instagramie, gdy w sieci pojawiły się jej naturalne zdjęcia zrobione przez fotoreporterów. Wiele Doda zawdzięcza także zdrowej diecie. "Nie lubię słodyczy, jem bardzo zdrowo, nie jem fast foodów, nie piję jakichś słodkich, gazowanych rzeczy" - mówiła. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.