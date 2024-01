Po tym, jak aresztowano Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, żony byłych posłów udzieliły wywiadu Danucie Holeckiej w TV Republika. Barbara Kamińska i Roma Wąsik nie szczędziły mocnych słów. Zwłaszcza szerokim echem odbiły się słowa żony Wąsika. Bez pomocy męża, nie wiedziała, jak ogrzać mieszkanie. - Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. (...) Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - mówiła. Do tej wypowiedzi odniosła się w nowym wpisie na Instagramie Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr odniosła się do słów Romy Wąsik. Poruszyła temat feminizmu

Katarzyna Błażejewska-Stuhr we wpisie podkreśla, jak ważna jest samodzielność. "Trochę politycznie, ale bardziej feministycznie i ludzko. Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Awaria pieca skłania mnie do tego, żeby o samodzielności kilka słów powiedzieć… osoby każdej płci powinny umieć gotować, gospodarować finansami, zarabiać pieniądze i robić rzeczy, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania" - napisała.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr: Wspaniale jest wiedzieć, że dam radę w każdej sytuacji

Katarzyna Błażejewska-Stuhr w dalszej części wpisu poruszyła temat działalności fundacji Samodzielność od Kuchni, wspierającej osoby z domów dziecka. "Podejmuje jedno z najważniejszych zadań, jakie powinny być wykonane, wypuszczając ludzi 'w świat'. Ale ile dzieci mających rodziców czy opiekunów nie umie poradzić sobie w kuchni? A niestety nigdy nie wiemy, co się stanie i przed jakimi wyzwaniami los nas postawi. Umiejętność przygotowania zdrowego posiłku jest jedną z ważniejszych rzeczy, które młody człowiek powinien posiąść (...) Tak wspaniale jest wiedzieć, czuć, że dam radę w każdej sytuacji!" - napisała. Na koniec dodała też, jak ważne jest, aby mieć bliskie osoby, rodzinę, znajomych czy sąsiadów, do których w trudnych sytuacjach można się zwrócić o pomoc.