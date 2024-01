Wojciech Gola zyskał rozpoznawalność w mediach dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore" stacji MTV, gdzie pokazał, jak imprezuje do upadłego. Był uczestnikiem jednych z pierwszych edycji show, gdzie pojawiła się m.in. Ewel0na. Celebryta jest także włodarzem federacji Fame MMA, która słynie z kontrowersyjnych konferencji. To właśnie tam Sebastian Fabijański "zmierzył" się ostatnio w oktagonie, gdzie nie wytrzymał nawet minuty. - Chciał przerwać walkę, zgarnąć siano i tyle - podsumował wysiłek kolegi Gola. Wojciech Gola wraz z Sylwestrem Wardęgą, Kacprem Błońskim i Michałem "Boxdelem" Baronem działa także na YouTube jako jeden z GOATSów. Niedawno oficjalnie potwierdził swój związek z 15 lat młodszą blogerką o imieniu Sofi. Para miała już okazję zadebiutować na ściance podczas premiery filmu "Fuks 2". Gola zdobył się na niewybredny komentarz o intensywnym makijażu swojej partnerki.

Zobacz wideo Wojtek Gola o walce Marianny Schreiber. "To mi się podobało"

Wojciech Gola podzielił się z fanami przypowieścią z morałem. "Jeśli coś za bardzo chcemy, to nie wyjdzie"

Wojciech Gola opublikował nagranie z "ambasady", czyli willi GOATSów i przechadzając się po śniegu, podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie makijażu partnerki podczas towarzyskiego debiutu pary na premierze filmu "Fuks 2". Gola i Sofi podczas wypadu na ściankę nie szczędzili sobie czułości i między jednym i drugim "buziaczkiem" chętnie pozowali do zdjęć fotoreporterom. Celebryta zdradził, że jego ukochana bardzo zestresowała się wielkim wyjściem i... przesadziła z makijażem. Sprawa była na tyle poważna, że Gola pośpieszył z wyjaśnieniami. Celebryta z całej historii wyciągnął także morał.

Słuchajcie, Sofi tak się stresowała przed pierwszą ścianką. Specjalnie pojechała zrobić włosy i makijaż przed swoim pierwszym wystąpieniem. Ale wyszło trochę przerysowanie, za mocno, teraz jest ładniej. Morał z tego taki, że jeśli coś za bardzo chcemy, to nie wyjdzie. Trzeba na luzie, a wtedy będzie najlepiej

- stwierdził Wojtek Gola.

Wojciech Gola i Sofi fot. kapif.pl

Wojciech Gola o związku z 15 lat młodszą partnerką. "Wiele osób może myśleć: kurczę, oni nie mają o czym gadać..."

Wojciech Gola i jego ukochana mieli ostatnio okazję opowiedzieć o początkach swojego związku w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Kiedy Sofi poznała Golę, nie wiedziała z kim ma do czynienia. - W ogóle nie wiedziałam, kto to jest. Na pierwszym spotkaniu zaczął mi opowiadać o sobie i o swoim życiu. Stwierdziłam, że jest bardzo ciekawym facetem i później zaczęłam poznawać innych influencerów polskich, ale wcześniej nie znałam nikogo - wyjawiła Sofi. Nowa partnerka celebryty ma 21 lat i jest od niego 15 lat młodsza, co wywołało nieprzychylne komentarze w sieci. Co na to sami zainteresowani?

- Wiele osób może myśleć: "kurczę, oni nie mają o czym gadać", a jest wręcz przeciwnie. Mamy masę tematów (...) Nie spodziewałem się, że na kimś będzie to robiło wrażenie [...] Ale w sumie luz, my najlepiej wiemy, co do siebie czujemy i jak się dogadujemy. Ludzie zawsze będą zawistni, to chyba jest nieodłączne przy mojej osobie - podsumował Gola.