Misiek Koterski i Marcela Leszczak to para, która od dawna wzbudza sporo emocji. Ich relacja należy raczej do burzliwych, ale postanowili zawalczyć o siebie. Uczęszczają na terapię i wspólnie wychowują syna Fryderyka. Jakiś czas temu aktor opowiedział o zaręczynach, które miały miejsce w 2017 roku. Jak się okazuje, pierścionek kupił po niecałym miesiącu znajomości. Od tego momentu zaczął myśleć nad miejscem, w którym oświadczy się ukochanej. Początkowo planował zrobić to w Seulu, ale dzięki jednej sytuacji zmienił swój cały plan. Tuż przed wyjazdem do Wieliczki pierścionek wypadł mu z walizki. Gdy zakochani weszli do kaplicy św. Kingi, Misiek Koterski uklęknął przed swoją wybranką. Tak jak się spodziewał, Marcela Leszczak od razu przyjęła oświadczyny. Teraz postanowili scementować związek i złożyć przysięgę. Właśnie pochwalili się zdjęciem obrączek.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak wzięli ślub. Posypały się gratulacje

Na instagramowych profilach celebryckiej pary pojawiło się zdjęcie obrączek. "Stało się!" - czytamy. Para wzięła ślub w tajemnicy i opublikowała zdjęcia kilka dni po ceremonii. Z InstaStories Miśka Koterskiego możemy dowiedzieć się, gdzie zakochani wybrali się w podróż poślubną. "Nasza podróż poślubna. Meksyk, Cancun" - napisał aktor. Pod zdjęciem pary natychmiast zaroiło się od gratulacji. "Bądźcie najszczęśliwsi na świecie" - napisała Odeta Moro. "Niech wam pan Bóg błogosławi na nowej drodze życia. Z całego serca gratulujemy" - dodała Dominika Gwit. Swoje gratulacje złożyli także m.in. Elżbieta Romanowska, Ilona Ostrowska i Hanna Żudziewicz.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak pobrali się Misiek Koterski i Marcela Leszczak pobrali się. Fot. Instagram.com/misiekkoterski

Misiek Koterski i Marcela Leszczak wyjechali w podróż poślubną

Chwilę po opublikowaniu zdjęć ślubnych obrączek Misiek Koterski nagrał relację na swoim profilu na Instagramie. Pochwalił się ujęciami z podróży do Cancun. - Słuchajcie, nagrywam to już po tym, jak jesteśmy małżeństwem. To nasza podróż poślubna (...) Mówię niewyraźnie, bo to szok, że jesteśmy małżeństwem. Właśnie przed chwilą kąpałem się, zobaczcie, w jakim zburzonym oceanie - mówił na Instagramie. Koterski wyznał, że jego żona nie chciała upubliczniać informacji o ślubie, żeby do końca dochować tajemnicy. Aktor zapytał ukochaną o to, jak czuje się w nowej roli. - Bardzo dobrze - odpowiedziała Leszczak.

Misiek Koterski i Marcela Leszczek Fot. @misiekkoterski / Instagram

