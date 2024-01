W kwietniu 2023 roku Gradek opowiedziała nam pokrótce o burzliwej relacji z byłym mężem, po którym wyciągnęła wiele wniosków, ale także nabawiła się problemów dotyczących zaufania. - Ja niestety miałam bardzo nieudany związek małżeński, gdzie było bardzo dużo oszustw i nie mam tego zaufania - ani do mężczyzn, ani do przyjaciół. Trafili mi się przyjaciele, którzy nadużyli moje zaufanie. Jest mi ciężko zaufać komukolwiek w tym momencie - wyznała influencerka. Od tej rozmowy minęło kilka miesięcy i w życiu uczuciowym Gradek dużo się zmieniło. Jesteście ciekawi, jak wygląda jej obecny partner?

Justyna Gradek pozuje z ukochanym. Co za para

Influencerka znalazła szczęście u boku mieszkańca Niemiec. Do tej pory nie pokazywała go jednak w sieci, ale finalnie zmieniła zdanie. Na najnowszym InstaStories widzimy Justynę Gradek u boku wysokiego bruneta z tatuażami. Czyżby nowy wybranek spełniał oczekiwania influencerki, o których wspominała w jednym z wywiadów? - Ja lubię kiedy facet ma łeb na karku, ma kilka biznesów i jest logistycznie dobrze poukładany. (…) Nie mogłabym być z biedną osobą. Ja zawsze jestem szczera, nie owijam w bawełnę, mówię to, co myślę. Nie będę udawała kogoś kim nie jestem i udawała, że będę z osobą, która zarabia mniej ode mnie. Byłam w takim związku i wiadomo – nie wyszło - wyznała Gradek dla Jastrząb Post.

Justyna Gradek była w związku ze znanym projektantem. Ta relacja przyniosła jej popularność oraz hejt

Przed laty serce influencerki skradł znany projektant Philipp Plein, z którym publicznie kłóciła się o kwestie finansowe. Wokół tej relacji pojawiło się sporo szumu, a także hejtu, jakiemu Justyna Gradek musiała stawić czoła. Wspomniała o tym w mediach społecznościowych. - Hejt, kiedy byłam w związku z P.P ludzie nie oszczędzali mnie, najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co ja przeżyłam w tamtych chwilach. Niektóre osoby na moim miejscu targnęłyby się na swoje życie - jestem tego pewna - wyznała influencerka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

