Tomasz Kammel od lat związany jest z Telewizją Polską. Prowadzi co pewien czas festiwale, ostatnio widzieliśmy go chociażby na "Sylwestrze z Dwójką". Na co dzień jednak wita widzów TVP o poranku w "Pytaniu na śniadanie", gdzie występuje u boku Izabelli Krzan. Czy jego dni w śniadaniówce są policzone? Prezenter postanowił uciąć wszelkie wątpliwości na ten temat.

Tomasz Kammel o pracy w TVP. Wszystko jasne

Ostatnio prezenter wspomniał na Instagramie o swoich szkoleniach dla młodzieży. - Dzieci w Polsce siedzą w komputerze i w swoim smartfonie średnio ok. sześć godzin dziennie. To znaczy, że niektórzy siedzą 12. Do tego wszystkiego co czwarty młody człowiek w Polsce okazuje się być w jakimś stopniu uzależnionym od social mediów i internetu. To jest chol***e duży problem - wspomniał Kammel na nagraniu. Obserwatorzy prezentera pozytywnie odebrali jego nową koncepcję. "Wow, fajny projekt! Też nie tak dawno temu myślałem o tym, jak młodym teraz pomóc wejść w nowy świat. Widać jak dużo potencjału się marnuje - można zrobić tyle dobrego zamiast bezmyślnie scrollować" - napisał jeden z internautów. Przy okazji zapytano Kammela o kwestię związaną z pracą u publicznego nadawcy. "Tomek życzę powodzenia, ale będziesz w "Pytaniu"?" - napisał jeden z internautów. Prezenter nie zwlekał z odpowiedzią. "No pewnie" - oznajmił. Dodał także, że nie odchodzi z telewizji na rzecz działalności internetowej.

Tomasz Kammel o ewentualnym powrocie Rogalskiej

Prezenter prowadził śniadaniówkę z Marzeną Rogalską do 2021 roku. Czy obecnie Kammel odczuwa tęsknotę za dawną koleżanką z programu? - Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą - oznajmił w rozmowie z gazetą.pl, kiedy został zapytany o to, czy chciałby ponownie prowadzić poranny program u boku Marzeny Rogalskiej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

