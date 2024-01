14 stycznia to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Danii. Królowa Małgorzata II oficjalnie podpisała oświadczenie o abdykacji. Swoją decyzję ogłosiła niespodziewanie w grudniu. Duńczycy byli zszokowani tą informacją. - Nadszedł czas, aby przekazać władzę następnemu pokoleniu. Czas ucieka, choroby się nasilają. Człowiek nie radzi sobie tak samo jak wcześniej - tłumaczyła. Od teraz władzę przejął jej syn, Fryderyk X. Monarcha pojawił się na balkonie ze swoją żoną, królową Marią. Pod ich rezydencją zebrały się ogromne tłumy. Nowi władcy pomachali do zebranych osób, a także nie szczędzili sobie czułości.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol i królowa Camilla przybyli do Pałacu Buckingham

Król Fryderyk X powitał zebrany tłum. Zalał się łzami

Uroczystości abdykacji Małgorzaty II rozpoczęły się procesją na ulicach Danii. Do Kopenhagi zjechali się turyści z całego świata. Oficjalne przekazanie władzy nastąpiło po godzinie 14:00. Małgorzata II podpisała akt abdykacji w towarzystwie premiera oraz ministrów. Później król Fryderyk X i królowa Maria pojawili się na balkonie pałacu Christiansborg. Według duńskiej policji pod ich rezydencją zebrało się aż 150 tysięcy osób. Na cześć nowego władcy wzniesiono okrzyki "hurra". Monarcha nie mógł ukryć radości i wzruszenia, gdy obserwował wiwatujący tłum. Król Fryderyk X i królowa Maria machali do zebranych, a później pocałowali się, co wywołało żywą reakcję Duńczyków. Na balkonie pojawiły się również dzieci królewskiej pary, w tym książę koronny Christian, nowy następca tronu.

Król Fryderyk X i królowa Maria Fot. REUTERS / Agencja Wyborcza

Król Karol III złożył hołd nowemu władcy

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie pojawił się post z wiadomością od króla Karola III dla nowego władcy. "Razem z żoną chcielibyśmy przekazać nasze najlepsze życzenia w dniu wstąpienia na tron Królestwa Danii. Nie mogę się doczekać współpracy z wami, aby pokazać, że trwałe więzi między naszymi krajami i naszymi rodzinami pozostaną silne (...)" - czytamy. Król Karol III złożył również hołd Małgorzacie II. ZOBACZ TEŻ: Skandal w duńskiej rodzinie królewskiej. Książę zakochał się w bratowej. Królowa Małgorzata II podjęła zdecydowane kroki