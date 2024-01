"Razem odNowa" to nowy program TVN, gdzie Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomagają w naprawie relacji między partnerami. Jedni uważają, że prowadzące jak najbardziej są dobrym wyborem do tej tematyki, jednak niektórzy kompletnie się z tym nie zgadzają. Litości do prowadzących nie ma chociażby Mariola Bojarska-Ferenc, która uznała, że "obie panie nadają się do poprawki". - Jedna, która słynie głównie z tego, jak robić pośladki, a druga, która rozwiodła się wielokrotnie, więc nie rozumiem, w jakiej kwestii ma radzić? - oznajmiła w rozmowie z Kozaczkiem. Co z kolei o prowadzących uważa jedna z najbardziej znanych polskich modelek?

Karolina Pisarek o Chodakowskiej i Krupie w "Razem odNowa". Wspomina o małżeństwach Joanny

- Skąd ludzie znają ich doświadczenia życiowe? Ja nie wchodziłam z butami do czyjegoś prywatnego życia - zaczęła modelka w rozmowie z nami. - Jestem ogromną fanką Ewy Chodakowskiej, bo to ona zapoczątkowała moją motywację do bycia w formie - wyznała Pisarek. - Uważam, że skoro mnie potrafiła zmotywować, to dlaczego swoim wieloletnim doświadczeniem w związku z mężem nie może innych jednak zmotywować? - zapytała. Podkreśliła także, że w procesie naprawy relacji uczestniczą eksperci, tacy jak psychologowie. Co z kolei uważa o Krupie w tym programie?

Joanna też ma swoje zaplecze, jeśli chodzi o doświadczenia. To, że małżeństwa w pewnym okresie życia nie były trwałe, to też jest ok. Nie można przecież trwać przy drugiej osobie po to, żeby po prostu trwać. Najważniejsze jest to, żeby słuchać siebie i być szczęśliwym w życiu.

Ewa Chodakowska o swojej roli w programie. "Nie jesteśmy paniami od wszystkiego"

Komentarz Marioli Bojarskiej-Ferenc postanowiliśmy przedstawić Ewie Chodakowskiej, która udzieliłam nam dyplomatycznej odpowiedzi. - Pozwolisz, że nie będę się odbijać od tego komentarza - zaczęła. - Na planie towarzyszą nam eksperci. Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta. Nie jesteśmy [z Joanną Krupą - przyp. red.] paniami od wszystkiego - oznajmiła następnie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

