Szymon Hołownia w listopadzie 2023 roku został marszałkiem Sejmu. Większość pamięta, że wcześniej przez lata pracował jako dziennikarz. Przez lata wiązał się z największymi gazetami w kraju, m.in. "Gazetą Wyborczą" oraz "Newsweekiem". Od 2015 roku pisał felietony dla "Tygodnika powszechnego". Największą jednak popularność przyniosła mu rola prowadzącego w "Mam talent" u boku Marcina Prokopa. Poprowadzili wspólnie 12 edycji show. Teraz współpracownicy wspominają, jaki był. Jedna z osób nie szczędziła gorzkich słów.

Szymon Hołownia i jego "drewniane" początki

Udział w talent show do dziś wypominają marszałkowi Sejmu przedstawiciele z prawej strony sceny politycznej, często nawiązując, że kiedyś był show-manem i to mu pozostało we krwi. Należy wspomnieć, że właśnie dla polityki Hołownia porzucił "Mam talent!", które przyniosło mu znaczącą popularność. Dla "Press" wypowiedział się jego wieloletni partner zawodowy, opisując Hołownię. Podkreślił, że na początku ten miał obawy, że udział w programie podkopie jego autorytet oraz rangę szanowanego publicysty. Oburzał się na bardziej nieobyczajne występy, ale potem po prostu wyluzował i zaczął żartować.

Jego początki w programie były drewniane. Dopiero gdy okazało się, że popularność wyniesiona z "Mam talent!" nie tylko nie sabotuje jego dziennikarskiej kariery, ale wręcz ją nakręca, przekładając się m.in. na sprzedaż książek czy zaproszenia do prowadzenia wykładów, Szymon nabrał telewizyjnej pewności siebie i z każdą kolejną edycją coraz lepiej rozgrywał swoją rolę - wyznał Prokop.

Szymon Hołownia miał być nieprzyjemny w kontaktach zawodowych

Jak się okazuje, dla magazynu wypowiedziała się także anonimowa osoba, która postanowiła wypowiedzieć się na temat kontaktów z marszałkiem Sejmu. Kobieta oznajmiła, że nie miała zbyt dobrych doświadczeń z politykiem. Była współpracownica twierdzi, iż popularność sprawiła, że Hołownia stał się "wyniosły i i humorzasty".

Od kiedy zyskał status gwiazdy, stał się wyniosły i humorzasty. Skupił wokół siebie grupę fanatycznych wyznawców. Rękę podaje tylko niektórym.

Znany publicysta, Tomasz Lis podkreśla, że Szymon Hołownia wcale nie jest taki fantastyczny, jak niektórym się wydaje. "Hołownia nie był nigdy tak zły, jak niektórzy kiedyś sądzili, ani nie jest tak fantastyczny, jak uważają teraz. Hołownia jest zagadką, jest jak pudełko czekoladek Forresta Gumpa, poznamy jeszcze niejedno jego oblicze".

