Sara Boruc dała się poznać nie tylko jako piękna WAG, żona Artura Boruca, ale też projektantka - najpierw zajmowała się biżuterią, a obecnie z powodzeniem prowadzi własną markę modową The Mannei. W jej projektach chodzą światowe gwiazdy, takie jak Hailey Bieber czy Kendall Jenner. Na co dzień razem z Arturem Borucem i dziećmi mieszka w luksusowym apartamencie w centrum Warszawy, którego wnętrza od czasu do czasu pokazuje na Instagramie. Zobaczcie, jak się urządzili.

Mieszkanie Sary i Artura Boruców. Salon robi wrażenie

To, co charakteryzuje apartament Boruców to przestronny salon z dużymi oknami. Jest on połączony z kuchnią. Uwagę zwracają dębowe podłogi, a także nowoczesne meble. W pomieszczeniu znajduje się okrągły stół i krzesła obite czarną skórą. W mieszkaniu nie brakuje roślin, które z pewnością ożywiają wnętrza. Największe wrażenie robi jednak widok z okna - na Pałac Kultury i centrum Warszawy.

Sara Boruc jakiś czas temu wzięła udział w kampanii marki, oferującej meble i dodatki do domów. Wyznała wówczas, że to właśnie dla tego widoku zdecydowała się na ten apartament. "Uwielbiam mój połączony z kuchnią salon! Jest to miejsce, gdzie spędzam najwięcej czasu z rodziną, gdzie wszyscy się spotykamy, rozmawiamy. To dla mnie bardzo ważne" - powiedziała. Widać, że projektantka zwraca uwagę na detale, takie jak stylowe dodatki, których nie brakuje w mieszkaniu. Część mebli została zrobionych także na specjalne zamówienie.

Sara Boruc nie jest do końca zadowolona z garderoby w mieszkaniu

Sara Boruc pasjonuje się modą, dlatego często na Instagramie prezentuje swoje stylizacje. W wyżej wspomnianej rozmowie przyznała jednak, że nie jest do końca zadowolona z garderoby. Marzy jej się większe pomieszczenie. "To nie jest garderoba moich marzeń, a na dodatek muszę dzielić się nią z mężem, co nie jest fajne. Garderoba jest dla mnie ważna, ale w tym mieszkaniu jest bardzo mała. Wcześniej zawsze miałam bardzo uporządkowaną i dużą garderobę" - mówiła. Więcej zdjęć z luksusowego apartamentu Boruców znajdziecie w galerii na górze strony.

