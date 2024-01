Dorota Szelągowska zyskała popularność dzięki prowadzeniu programów, w których zajmuje się metamorfozami wnętrz, takich jak "Dorota was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Projektantka odmieniła niejedno mieszkanie i słynie z tego, że proponuje uczestnikom praktyczne rozwiązania, dzięki którym nawet w niewielkich wnętrzach znajdzie się miejsce na wszystko. Gwiazda niedawno kupiła dom w Hiszpanii, ma także piękną nieruchomość na Warmii. Jakiś czas temu zdecydowała się też zmienić apartament, w którym mieszka na co dzień. Na zdjęciach na Instagramie pokazała, jak teraz wygląda jej kuchnia.

Kuchnia Doroty Szelągowskiej

Po tym, jak Dorota Szelągowska ujawniła, że się przeprowadza, pisała też o tym, czym kierowała się podczas projektowania wnętrz. "Tym razem poczułam jeszcze, że chcę mniej i prawdziwiej. Wiem, że to brzmi pretensjonalnie, ale nic nie poradzę. Moje poprzednie mieszkanie było za duże i za luksusowe. To, w którym mieszkam teraz, dużo bardziej do mnie pasuje. Czuję się jak w domu. Po prostu. Skrzypi podłoga, są krzywe ściany i stara klatka schodowa" - wyznała.

Kuchnia Doroty Szelągowskiej jest urządzona w stylu vintage. Na zdjęciach widzimy drewniany stół, przy którym znajdują się białe krzesła, a także wygodna kanapa. To idealne miejsce do przyjmowania gości. Projektantka postawiła na drewniane blaty kuchenne, białe szafki i lodówkę w pastelowym odcieniu zieleni. Uwagę zwracają kolorowe płytki na podłodze, które z pewnością są nietuzinkowym rozwiązaniem. Na ścianach wiszą obrazy, nie brakuje też kwiatów. Dorota Szelągowska w kuchni ma także duży kredens, w którym zrobiła prawdziwą wystawę naczyń. "Najulubieńszy mebel w kuchni. To chyba moje pierwsze mieszkanie z osobną kuchnią. Może to jakaś tęsknota za dzieciństwem, bo moja mama nigdy nie uznawała żadnych aneksów. Kto to widział! Więc mam teraz nawet nie kuchnię, ale kuchnisko - z 15 m2" - pisała na Instagramie.

Fani zachwycają się kuchnią Doroty Szelągowskiej

Uwagę fanów przyciągnęły przede wszystkim płytki kuchenne, ale też duży, drewniany stół. "Piękna podłoga", "Piękny stół", "Takie właśnie wnętrza, jak te na zdjęciu mi się podobają. Sprawiają wrażenie przytulności i ciepła", "Cudowna kuchnia" - czytamy w komentarzach. Więcej zdjęć pomieszczenia znajdziecie w galerii na górze strony.