Sylwia Peretti w przejmującym wpisie. Zwróciła się do syna

Sylwia Peretti w lipcu 2023 roku przeżyła ogromną tragedię. Jej syn Patryk Peretti zginął w wypadku samochodowym z nocy 14 na 15 lipca. 24-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu. Na miejscu zginęli także jego koledzy, którzy byli z nim w pojeździe. Od tego czasu bohaterka serii "Królowe życia" stacji TTV odsunęła się w cień. Jej publikacje w mediach społecznościowych dotyczą tęsknoty i bólu po stracie ukochanego syna. Celebrytka po raz kolejny zwróciła się do swojego tragicznie zmarłego potomka.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagadkowe nazwisko Sylwii Peretti. Wyjawiła nam jego historię

Sylwia Peretti zwraca się do tragicznie zmarłego syna. "Wiem, że tam jesteś i czekasz na mnie"

Sylwia Peretti od momentu tragicznego wypadku, w którym zginął Patryk Peretti, rzadko zabiera głos publicznie. Celebrytka co jakiś czas publikuje treści na Instagramie, gdzie opowiada m.in. o cierpieniu po śmierci syna i wspomina swoje dziecko. Jej słowa chwytają za serce. "To momenty, pomiędzy poddaniem się a sprawdzaniem ile jeszcze mogę znieść. Toczyłam ogromną walkę, sama ze sobą. Nadal to robię. Wiem, że ten, kto nie przeżył takiej ciemności, jaka mnie teraz otacza, nie zrozumie, jak kończy się życie za życia" - napisała w jednym z wpisów. Bohaterka serii "Królowe życia" w święta opublikowała także poruszający wpis i opublikowała zdjęcie z Patrykiem. W najnowszej publikacji Sylwia Peretti udostępniła czarno-białe nagranie z wakacji. Na ujęciu składa dłonie w kształt serca, które skierowane jest ku niebu. W opisie po raz kolejny we wzruszających słowach zwróciła się do swojego syna. Nagranie znajdziecie na dole strony.

Czasem ludziom zdarza się miłość nie z tego świata. Naprawdę, nie z tego świata. Otulasz mnie ramionami promieni. Wiem, że tam jesteś i czekasz na mnie. Nauczyłam się krzyczeć ciszą i płakać uśmiechem. Cisza zabija nawet moje myśli. Nie jest nieobecnością dźwięku, jest dźwiękiem o wielkiej mocy i sile. Nikt, kto jej nie zaznał, nie zrozumie, jak głośno jest w ciszy i jak cicho może być w tłumie - napisała Peretti.

Sylwia Peretti fot. kapif.pl

Sylwia Peretti wspomina święta z synem. "Kiedy skończyło się jego życie, odeszłam razem z nim"