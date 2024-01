Erika Eleniak to aktorka telewizyjna i filmowa. Gwiazda ma na koncie role w produkcjach "Charles in Charge" oraz "Broken Angel". Największą popularność przyniósł jej jednak występ w "Słonecznym patrolu". Aktorka miała zaledwie 19 lat, gdy dołączyła do obsady. Na planie poznała swoją pierwszą miłość, kaskadera, który wcielał się w ratownika Eddiego Kramera. Po trzecim sezonie zakochani postanowili odejść z produkcji. Erika Eleniak nie powtórzyła już swojego sukcesu i grywała mniejsze role, ale ciągle cieszy się dużą popularnością. Gwiazda całkowicie zmieniła swój wygląd i styl. Czy łatwo ją dziś rozpoznać? Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości.

Erika Eleniak przeszła ogromną zmianę. Ma tatuaże

Chociaż aktorka nie uczestniczy już tak aktywnie w świecie show-biznesu, to pozostaje w stałym kontakcie z fanami w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących. Nie da się ukryć, że gwiazda "Słonecznego patrolu" przeszła dużą metamorfozę. Erika Eleniak dalej zachwyca urodą, ale odeszła już od starego wizerunku związanego z serialem. Przez kilka lat nosiła bardzo krótką fryzurę, jednak teraz wróciła do lekko przyciemnionych blond włosów o średniej długości. Ciało aktorki zdobią liczne tatuaże, np. cytaty lub zwierzęta. Gwiazda ma kolczyk w nosie. Z publikowanych przez Erikę zdjęć wynika, że zmieniła także swój styl ubierania. Dziś częściej zobaczymy ją w sportowych ubraniach niż sukienkach. Gwiazda nie ukrywa, że teraz bardzo ważny jest dla niej rozwój osobisty. Zamieszcza treści o tej tematyce na Instagramie. Oprócz tego w sieci co jakiś czas pojawiają się zrobione przez paparazzi zdjęcia Eleniak. Na jednej z opublikowanych fotografii gwiazda spacerowała po ulicach w naturalnym wydaniu.

Erika Eleniak Fot. Agencja Forum

Erika Eleniak Fot. @officialerikaeleniak / Instagram

Erika Eleniak umieściła w sieci emocjonalne wideo

Jakiś czas temu media opublikowały zdjęcia Eriki Eleniak ze spaceru z psem. Aktorka nie była pomalowana. W sieci wybuchła burza. Internauci krytykowali gwiazdę za zmianę wizerunku i liczne tatuaże. Pojawiły się komentarze, że kobieta oszpeciła swoje ciało. Eleniak wypowiedziała się na ten temat w filmiku. Skrytykowała fotoreporterów, którzy nie tylko zrobili jej niekorzystne zdjęcia, ale także udostępnili jej adres. - Następnym razem jak was zobaczę, to zrobię wam zdjęcie. Obiecuję, że znajdę wasze zdjęcia sprzed 20, 30 lat i je pokażę. Nie myślicie o tym, że te historie, które kreujecie, są nie tylko krzywdzące, ale i niebezpieczne. Napisaliście, gdzie mieszkam. Mam dziecko. Nie płaczę, bo jest mi przykro. Jestem wściekła. Płaczę, bo jestem wdzięczna za wsparcie - wyznała aktorka na Instagramie.