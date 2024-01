Anna Lewandowska to jedna z najbardziej aktywnych w sieci influencerek. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pięć milionów użytkowników. Żona Roberta Lewandowskiego chętnie pokazuje swoją prywatność, także czas spędzony z córkami. Zdarza jej się jednak zebrać ostrą krytykę od internautów. Tym razem komentujący zarzucili Lewej, że idealizuje rzeczywistość i nie ma pojęcia o pracach domowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Chodakowska próbowała batona Lewandowskiej? Odpowiedziała

Lewandowska tańczy i gotuje zupę. Internauci: Nie masz pojęcia o pracach domowych

Anna Lewandowska wstawiła na swój profil rolkę, na której radośnie podskakuje w kuchni, tańczy z córkami i gotuje przy tym zupę. Internauci od razu zwrócili na fakt, że celebrytka ma perfekcyjny makijaż. Ujęcia z domowego gotowania nie mają więc zbyt dużo wspólnego z rzeczywistością.

Pełen make-up, włos po stylizacji i strój od stylisty. Nie masz pojęcia o pracach domowych. Fałszujesz rzeczywistość. W dobie idealizacji wszystkiego na instagramie docenia się prawdę i prawdziwe życie. Kobiety wpadają przez ciebie w kompleksy - napisała jedna z internautek.

Internauci skrytykowali Lewandowską. W komentarzach burza

Inni internauci nie byli bardziej wyrozumiali dla Anny Lewandowskiej. "Perfekcyjne życie wszystko, byleby Instagram widział. Po nagraniach już tak nie wygląda", "Patrzcie jak to działa, przed chwilą hejtowana za to, że lansuje się kosztem poświęconego czasu dzieciom. Dzień później - post jak to bawi się z dziećmi. Nie zazdroszczę takiego życia pod dyktando innych. Wolność jednak jest na miarę złota" - czytamy w komentarzach. Pojawiły się też głosy wsparcia. "Więcej zrozumienia, inne osoby też tak się pokazują. I co? Zachwycamy się. Życzę więcej obiektywizmu", "To, że dobrze wygląda i jest ogarnięta podczas sprzątania, nie oznacza, że nie ma o tym pojęcia" - pisali. Niektórzy byli wręcz zachwyceni opublikowanym nagraniem i stwierdzili, że oglądają je w kółko. "Oglądam w kółko, mega", "Jakie dziewczynki już duże", "Świetna energia i flow z dziećmi" - czytamy w komentarzach. Warto przy tym dodać, że Anna Lewandowska wydaje się nie przejmować krytyką w sieci i rzadko na nią reaguje. Nie wdaje się też w pyskówki z internautami.