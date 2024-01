Ewa Chodakowska to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Swoją popularność zdobyła już jakiś czas temu dzięki niekwestionowanej konsekwencji i ogromnemu samozaparciu. Lata pracy przyczyniły się do nadania jej przydomka jednej z najpopularniejszych trenerek. Chodakowska mimo zamiłowania do sportu nie stroni od eleganckich stylizacji i typowo wieczorowych uroczystości. Podczas konferencji nowego programu TVN "Razem odNowa" reporterka Plotka, Weronika Zając, zapytała Chodakowską o to, co sądzi na temat freak fightów. Ta nie kryła zdziwienia i była wyraźnie zdezorientowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska zaskoczona pytaniem o freak fighty

Ewa Chodakowska nie wiedziała, czym są freak fighty? Tak zareagowała na pytanie reporterki Plotka

Ewa Chodakowska została zapytana przez Weronikę Zając o to, co sądzi o niezwykle popularnych w obecnych czasach freak fightach. Usłyszawszy pytanie, trenerka przewróciła oczami i nie kryła zaskoczenia. Otwarcie powiedziała, że nie wie, czym jest to zjawisko. Jej tłumaczenia niejako uzasadniły taki obrót spraw.

To mnie zastrzeliłaś, bo ja chyba nie wiem do końca, o co chodzi (...). Może nie w tym kierunku internet przeglądam, może nie to mi się wyświetla (...) Jestem za tym, żeby zostawić sport sportowcom, już sama nazwa "freak fight" mnie przeraża, jest jakaś szalona. Jestem za tym, żeby sportowcy stawali na ringu, którzy są do tego przygotowani latami pracy, treningami i doświadczeniem - powiedziała Ewa Chodakowska w rozmowie z Weroniką Zając.

Ewa Chodakowska odniosła się do zarobków freak fighterów. Powiedziała, co sądzi

W dalszej części rozmowy reporterka Plotka poruszyła temat zarobków freak fighterów. Zapytała Ewę Chodakowską o to, co sądzi o naprawdę dużych stawkach w tejże dziedzinie. Okazuje się, że zawodnik za jedną walkę jest w stanie otrzymać wynagrodzenie w wysokości 700 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że kwota ta robi wrażenie. Trenerka, słysząc tę rewelację, nie ukrywała zdziwienia. - To już tylko świadczy o naszym społeczeństwie, cóż mogę powiedzieć więcej - skwitowała Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska fot. kapif.pl