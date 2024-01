Dorota Szelągowska ma nowego partnera. Zdecydowali się na poważny krok

Dorota Szelągowska to prezenterka i projektantka wnętrz. Gwiazda rozpoczynała swoją karierę telewizyjną od programu "Rower Błażeja". Później widzowie mogli oglądać ją także w "Pytaniu na śniadanie". Największą popularność przyniosły jej jednak produkcje o tematyce urządzania wnętrz. "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi" okazały się prawdziwymi hitami. Poza pracą prezenterka spełnia się w roli mamy. Szelągowska wychowuje córkę Wandę oraz syna Antoniego. Przez długi czas gwiazda nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Ma za sobą trzy nieudane małżeństwa. Po burzliwych relacjach Dorota znów jest szczęśliwa. W ostatnim wywiadzie opowiedziała o swoim nowym partnerze. Za nimi poważny krok.

Dorota Szelągowska zamieszkała z partnerem

W ostatnim wywiadzie prezenterka wyznała, że w jej życiu nadeszły wielkie zmiany. Wyprowadziła się ze swojego luksusowego apartamentu. "Lubię moje aktualne mieszkanie, mimo że brakuje mi jednego pokoju. Przeprowadziłam się z dużego apartamentu do 70 metrów w kamienicy" - zdradziła w rozmowie z czasopismem "Twój Styl". Gwiazda przekazała również bardzo szczęśliwe wieści. Jak się okazuje, znów jest szczęśliwie zakochana. Opowiedziała o ważnej decyzji, jaką podjęła. "Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się dziesięć metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie i uśmiechać się do tego, co mam" - dodała w wywiadzie. Szelągowska stwierdziła, że jej poprzednie mieszkanie było zbyt luksusowe i dopiero teraz "czuje się jak w domu".

Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii

Nie tak dawno Dorota Szelągowska chwaliła się zakupem nowej nieruchomości w Hiszpanii. Cały proces nabycia posiadłości opublikowała na swoim profilu na Instagramie. "W styczniu przyjechałam tu przypadkiem, przejazdem i na szybko, i jak to ja, postanowiłam tak tylko się rozejrzeć w nieruchomościach, bo może kiedyś... i skończyło się na kupnie domu. Domku. 90 metrów kwadratowych do remontu, za to za cenę o połowę mniejszą niż nieruchomość w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie, oraz z obłędnym widokiem" - napisała. W remoncie pomogła jej ekipa z Polski. Dekoratorka wnętrz dodała, że ma zamiar być w tym miejscu naprawdę szczęśliwa. ZOBACZ TEŻ: "Totalne remonty Szelągowskiej". Dorota pomogła samodzielnej mamie. Zdumiewające, co zdołała zrobić [ZDJĘCIA]