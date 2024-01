Dziś w czasach, gdy na planach filmowych czuwają koordynatorzy do scen intymnych, taka sytuacja wydawałaby się nie do pomyślenia. Tymczasem podczas kręcenia kultowego serialu TVP z lat 80. "Kariera Nikodema Dyzmy", doszło do skandalicznej sytuacji, która była bardzo niekomfortowa dla Izabeli Trojanowskiej. Aktorka w serialu na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wcieliła się w homoseksualną Kasię Kunicką. Zakochana w swojej macosze dziewczyna postanowiła jednak przespać się z tytułowym bohaterem, by go od niej odciągnąć. Zbliżenie z wcielającym się w niego Romanem Wilhelmim okazało się trudne i doprowadziło Trojanowską do łez.

Najtrudniejsza scena Izabeli Trojanowskiej z "Kariery Nikodema Dyzmy"

O kulisach pracy przy "Karierze Nikodema Dyzmy" serialowa Kasia opowiedziała w swojej autobiografii z 2020 roku pt: "Trojanowska". Nie jest tajemnicą, że Roman Wilhelmi nie był najłatwiejszą osobą we współpracy, co szybko odczuła początkująca wtedy w zawodzie 25-letnia Izabela. "W 'Karierze Nikodema Dyzmy' jest scena, w której moja bohaterka Kasia decyduje przespać się z Dyzmą, żeby chronić przed nim Ninę, swoją macochę, w której jest zakochana. Kasia chce bowiem, aby Dyzma zostawił Ninę w spokoju" - powiedziała aktorka. Rozebranie się nie wchodziło wtedy dla Trojanowskiej w grę. Wszystko miało odbyć się bardzo subtelnie, co początkowo dawało aktorce poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Scena wyglądała w ten sposób: siedziałam w jedwabnej piżamie na Romku Wilhelmim, ale tyłem do kamery i mówiłam: "Popatrz, jakie mam piękne i jędrne piersi". Ubrana byłam w dół i górę od piżamy, kamera pokazywała tylko moje plecy. Dla mnie było oczywiste, że zagram w staniku. Wilhelmi się wkurzył. Powiedział, że nie może wczuć się w rolę i jeśli nie zdejmę stanika, to on nie zagra tej sceny. Rozpłakałam się, zeszłam z planu, zdjęłam przyklejone rzęsy i zmyłam makijaż - wspominała Trojanowska.

Izabela Trojanowska i Roman Wilhelmi na planie serialu 'Kariera Nikodema Dyzmy'. Fot. screen 'Kariera Nikodema Dyzmy' / TVP VOD

Po przykrym incydencie na planie "Kariery Nikodema Dyzmy", Trojanowska dała się udobruchać

Aby scena doszła do skutku i Trojanowska wróciła na plan, wszystko zostało później jej sprytnie wytłumaczone. "Po chwili przyszedł kierownik planu i powiedział, że to tylko był taki żarcik ze strony Romana. Gdy wróciłam na plan, był w świetnym humorze i bez problemu dokończyliśmy scenę" - dodała aktorka. Mimo tego nieprzyjemnego incydentu, w końcu zapałała do niego sympatią. W swojej książce Izabela Trojanowska poruszyła też wątek kobiet, którymi otaczał się Wilhelmi. "Bardzo je kochał. Na początku naszej znajomości też mnie trochę podrywał. Gdy zobaczył, że ze mną tak łatwo mu nie pójdzie, zaprzyjaźniliśmy się i zyskałam w nim bratnią duszę" - zdradziła. Od niego uczyła się zawodu, choć miała już na swoim koncie słynną rolę Teresy Sikorzanki w "Strachach". "Dużo zawdzięczam Romanowi Wilhelmiemu. Dał mi dużo swobody, jak choćby w scenie, w której uderzam biczykiem w oglądany przez niego album. Naprawdę bardzo się rozkręciłam, uderzałam coraz mocniej i mocniej, zarazem bojąc się zranić Romana. Mówił, abym nie zwracała na niego uwagi. 'Najwyżej walniesz'. I to moje najmocniejsze uderzenie zostało wmontowane do filmu" - przyznała w książce "Trojanowska" i poruszyła też delikatnie wątek rozrywkowego trybu życia Wilhelmiego. "Roman często wracał na plan prosto z dyskoteki lekki 'przykurzony', ale wcale mu tu nie przeszkadzało w grze i mieściło się w konwencji jego roli. Był wspaniałym aktorem. Wielka szkoda, że tak wcześnie odszedł" - dodała.

Izabela Trojanowska na planie 'Kariera Nikodema Dyzmy'. Fot. screen 'Kariera Nikodema Dyzmy' / TVP VOD

Niebezpieczna sytuacja z koniem na planie "Kariery Nikodema Dyzmy"

Izabela Trojanowska zdradziła przy okazji, że na planie kultowego serialu była o krok od wypadku. "Sceny kręciliśmy w dużych emocjach. Zdarzały się takie sytuacje jak ta z koniem - prawdziwym, przepięknym, czarnym arabem, którego dostałam do jednej ze scen. Miałam go wprowadzić w galom między dwoma drzewami. Gdy doszło do ujęcia i na planie zapalono światła, koń się przestraszył. Natychmiast ruszył galopem i pędził wprost na mur, w którym była niska brama. Musiałam zeskoczyć, bo on by się w niej zmieścił, a ja już nie. Po dłuższej chwili dosiadłam go jeszcze raz, przycisnęłam mocniej i tym razem się udało" - wspomniała aktorka. Zdradziła też, że po tej roli miała matrymonialne propozycje od kobiet, ale nigdy jej to nie przeszkadzało. "Kasia Kunicka potrzebowała delikatności, a nie faceta macho, bo ona się nim czuła. (...) Kasia Kunicka to soczyście napisana rola" - stwierdziła i poruszyła wątek osób LGBT+ przyznając, że ma wiele fanów z tej społeczności. "Nie interesuję się tym, kto z kim śpi. Ważne jest dla mnie, jakim ktoś jest człowiekiem, czy lubię z nim obcować, pracować, przebywać. Nie od dziś wiadomo, że w zawodach artystycznych, zwłaszcza w balecie, jest wiele homoseksualistów, którzy często ukrywają swoją orientację ze strachu przed odrzuceniem. Jakkolwiek na to spojrzeć, wybór partnera czy partnerki jest indywidualną decyzją każdego człowieka i trzeba ją uszanować" - powiedziała.

Znamy fenomen "Kariery Nikodema Dyzmy"

Podsumowując wątek o "Karierze Nikodema Dyzmy", Trojanowska oceniła też, na czym według niej polega fenomen tego serialu, który do dziś jest chętnie oglądany przez kolejne pokolenia. "Serial 'Kariera Nikodema Dyzmy' jest kultowy głównie ze względu na fantastycznego Romka Wilhelmiego, ale też pozostałą świetną obsadę, scenariusz oraz scenografię i kostiumy. Były szyte z oryginalnych materiałów, często z jedwabiu. Buty i toczek zrobiono mi z licowej, miękkiej skórki. Wnętrza wyposażono w piękne secesyjne meble, a u nóg kładły mi się wspaniałe wyczesane charty. Dzięki temu łatwiej było wejść w klimat tamtych czasów" - przyznała Izabela Trojanowska. Zgadzacie się z nią? Dużo zdjęć z serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" znajdziecie w galerii na górze strony.

Roman Wilhelmi w 'Karierze Nikodema Dyzmy'. Fot. screen 'Kariera Nikodema Dyzmy' / TVP VOD