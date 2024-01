Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci - córki Oliwii, oraz chłopców, Szymona i Jasia. Aktorka wielokrotnie wspominała, że dzieci były dla niej najważniejsze i to właśnie w roli matki spełniała się najbardziej. - Uważam, że wiele w życiu osiągnęłam. I mam tu na myśli moją rodzinę, moją najpiękniejszą rolę, jaką do tej pory zagrałam. Nigdy to, co stworzyłam zawodowo, nie dorówna temu, że jestem dumną matką trójki dzieci i że to są takie kochane dzieciaki - wyznała w wywiadzie dla magazynu "Viva!". Najstarszy syn pary 13 stycznia skończył 18 lat. Szymon Bieniuk jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia.

Szymon Bieniuk ma już 18 lat. Tak dziś wygląda syn Anny Przybylskiej. "Sto lat! Kocham cię"

Anna Przybylska nie doczekała osiągnięcia pełnoletności przez swojego najstarszego syna. Aktorka chorowała na raka trzustki i mimo intensywnego leczenia zmarła 5 października 2014 roku. Szymon Bieniuk w rozmowie z magazynem "Viva!" wyjawił, jak radzi sobie po śmierci mamy. - Staram się myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem. A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto (...). Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać - podkreślił nastolatek. Co dziś słychać u syna aktorki? W przeciwieństwie do jego siostry Oliwii, która studiuje aktorstwo, Szymon jak na razie nie zdecydował się pójść w ślady mamy. Niedawno pochwalił się sukcesem naukowym. Jakiś czas temu Szymon wziął udział w Międzynarodowych Zawodach Prawniczych, które odbywały się w Rumunii. Na Instagramie pochwalił się swoimi osiągnięciami i umieścił fragmenty artykułów, gdzie widnieje jego nazwisko. Z okazji urodzin brata Oliwia Bieniuk opublikowała w sieci ich wspólne zdjęcie z dzieciństwa. Zdjęcie rodzeństwa możecie znaleźć na dole strony.

Sto lat! Kocham cię - napisała na Instagramie Oliwia Bieniuk.

Jarosław Bieniuk o najstarszym synu. "Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię"

W jednym z wywiadów Jarosław Bieniuk podkreślił, że jego najstarszy syn jest z wyglądu kopią swojej mamy. - Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy - wyznał w rozmowie z "Vivą!". Takie uwagi pojawiają się też w komentarzach pod zdjęciami, które publikuje w mediach społecznościowych. "Jesteś mega podobny do mamy", "Cała mama" - czytamy w komentarzach.