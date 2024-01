Kristen Stewart dała się poznać jako popularna aktorka, która ma na swoim koncie sporo głośnych ról. W 2018 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes wyznała, że planuje wyreżyserować film. Ma być to adaptacja książki pt. "Chronologia wody", autorstwa Lidii Yuknavitch. Póki co, Kristen nie miała możliwości realizacji swojego projektu. Dotychczas nie angażowała się w reżyserię. Nie planuje jednak odpuszczać. Pokusiła się również o poważne słowa dotyczące własnej kariery filmowej. Czy to koniec jej występów na dużym ekranie?

Kristen Stewart chce zrezygnować z aktorstwa? Postawiła pewien warunek

Kristen Stewart w rozmowie z portalem Variety.com wyznała, że jej obecna kariera aktorska stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez jej marzenie o wyreżyserowaniu filmu. Artystka podkreśliła, że dopóki nie dopnie swego, nie chce angażować się w inne projekty. Na wielki ekran wróci po zakończeniu swojego planu.

"Nakręcę ten film, zanim zacznę pracować dla kogokolwiek innego. Tak, odejdę z tego biznesu. Nie wystąpię w żadnym innym filmie do czasu ukończenia tego. Jestem pewna, że teraz uda się załatwić wszystko" - podkreśliła.

Przede wszystkim brakuje jej środków do rozpoczęcia projektu. Kristen Stewart jest na etapie poszukiwania sponsorów. Póki co, wiadomo, że producentem będzie Ridley Scott, który zajmował się między innymi filmem "Gladiator". Scenariusz napisała sama Kristen, wraz z mężem autorki powieści "Chronologia wody", Andym Mingo. "Jestem pewien, że będzie to wyzwanie. Ma ostrzejsze obrazy i pochyla się w niektóre przestrzenie, które sprawiają, że ludzie czują się niekomfortowo - ale w interesujący sposób" - mówił mąż Lidii Yuknavitch o projekcie w jednym z wywiadów. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Kristen Stewart napotkała pewne trudności w realizacji "Chronologii wody". Zdradza dlaczego

Kristen Stewart przyznała, że ekranizacja "Chronologii wody" nie jest najłatwiejsza do wykonania. Sama powieść opiera się na "kobiecym języku", który w swoim opisie odnosi się do natury i fizyczności. Aktorka stwierdziła, że nie każdy inwestor jest zainteresowany potencjalnym filmem. "Rodzaj filmu, który chcę nakręcić, ma pewne cechy fizyczne i myślę, że w skrócie będzie naprawdę nieatrakcyjny dla pewnych inwestorów, ale w akcji jest całkowicie poruszający. To po prostu nie jest łatwa sprzedaż" - podkreśliła Kristen w wywiadzie.