Friz nie umie nosić córki? Ekspertka grzmi. "Może powodować wady kręgosłupa"

Friz i Wersow tworzą jedną z najpopularniejszych par influencerów w polskim show-biznesie. Sławę zyskali nagrywając filmiki na platformę YouTube. Jakiś czas temu powitali na świecie swoją pierwszą córkę Maję. Dziewczynka regularnie jest pokazywana w mediach społecznościowych. Friz wraz z ukochaną chętne dokumentuje, jak oboje radzą sobie w nowej roli. Nie da się ukryć, że bycie rodzicem nie należy do najłatwiejszych zadań. Ostatnio pewna ekspertka zwróciła uwagę influencerom na niebezpieczny błąd. O co chodziło?

Friz źle nosi swoje dziecko? Wypowiedziała się ekspertka. Nie ma dobrych wieści

Obecnie Friz i Wersow przebywają na rodzinnych wakacjach na Bali. Celebryta pokusił się o publikację na pozór uroczego filmiku z córką. Materiał przykuł uwagę pewnej tiktokerki o pseudonimie "Mama Naczelna Cierpiętnica". Okazało się, że kobieta jest certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci i często edukuje w tym zakresie w mediach społecznościowych. Zauważyła, że świeżo upieczeni rodzice nietrafnie wybrali nosidełko dla Mai. Ekspertka wytłumaczyła, że z tego powodu kilkumiesięczna dziewczynka może mieć poważne problemy zdrowotne w przyszłości. Wyjaśniła, dlaczego tego typu przedmiot może być niebezpieczny. Podkreśliła, że dalsze jego używanie może prowadzić do wad kręgosłupa, postawy, a nawet dysplazji bioder. - Noszenie dziecka przodem do świata w nosidle powoduje przede wszystkim wyprostowane nóżki, przez co dziecko ma nieprawidłową pozycję bioder (...) - powiedziała w sieci. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

My nie jesteśmy zbudowani anatomicznie w taki sposób, aby uzyskać u dzieci zaokrąglone plecki bądź prawidłowo wyprostowane, tylko powodujemy u dziecka nacisk na kręgosłup. Może to w dalszym efekcie powodować wady kręgosłupa - wyznała ekspertka od nosidełek na TikToku.

Ekspertka nie szczędziła słów. Opowiedziała, dlaczego dane nosidło nie jest bezpieczne dla dziecka i rodzica

Ekspertka pod pseudonimem "Mama Naczelna Cierpiętnica" wytłumaczyła, jak powinno wyglądać prawidłowe noszenie kilkumiesięcznego dziecka. Zaprezentowała również odpowiednie nosidełka, które nie zagrażają zdrowiu maluchów. Podkreśliła również, że nieprawidłowo dobrany przedmiot jest również bardzo niewygodny dla rodziców. - Układanie dziecka przodem do świata jest po prostu niebezpieczne. Ono będzie przebodźcowane, niespokojne i taki sposób noszenia nie wygląda zbyt komfortowo jeśli chodzi o siedzenie. Z kolei rodzic nie mając wsparcia w biodrach będzie się garbić - podkreśliła tiktokerka.