W sieci pojawiła się niezwykle przykra informacja. Nie żyje Jakub Mikołajczuk. Był dziennikarzem Studia Suwałki, części Polskiego Radia Białystok. Mężczyzna miał niespełna 42 lata. Odszedł nagle w nocy z 11 na 12 stycznia 2024 roku. Informację o jego śmierci przekazał przez media społecznościowe Portal Radia Białystok, zamieszczając wzruszający wpis. "Nie żyje nasz dziennikarz (...). Jakub w Studiu Suwałki pracował od 2018 roku. Był reporterem, prezenterem, realizatorem i redaktorem strony internetowej. Człowiek o bardzo wielu zainteresowaniach, znakomicie orientujący się w kwestiach dotyczących historii czy polityki. Był bardzo lubiany przez kolegów" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Cały czas było..."

Nie żyje dziennikarz Radia Białystok. Jakub Mikołajczuk miał zaledwie 42 lata

Jakub Mikołajczuk dał się poznać jako reporter, prezenter, a także redaktor i realizator. Karierę dziennikarką rozpoczął w 2002 roku. W tamtym okresie pracował w Radiu 5. Następnie przeniósł się do telewizji. Pracował w TV Suwałki, a także w TVP Białystok. Mikołajczuk próbował również odnaleźć się w Centrum Sztuki Współczesnej - Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach. Dziennikarz miał ogromną pasję do historii, a także polityki. Szczególnie było to widoczne na platformie X. Mężczyzna prowadził popularny profil o nazwie @kroplehistorii. "Rodzinie składamy szczere kondolencje. Kuba, bardzo nam będzie ciebie brakowało!" - czytamy na oficjalnej stronie Radia Białystok. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Fani pożegnali Jakuba Mikołajczuka w sieci. Próbują się dowiedzieć, dlaczego zmarł

Fani są zdruzgotani informacją o nagłej śmierci Mikołajczuka. Internauci próbowali dotrzeć do informacji, dlaczego mężczyzna zmarł w tak młodym wieku. "18 godzin temu zamieścił wpis. (...) Odszedł nagle w nocy (...)" - napisała pewna użytkowniczka serwisu X. Dodała, że jakiś czas temu Mikołajczuk pisał w sieci, że doznał poważnego urazu głowy w efekcie pobicia. Wiadomość nie została jednak zweryfikowana, ani jakkolwiek powiązana ze śmiercią dziennikarza. Pod postem pojawiło się dużo kondolencji. "Wyrazy głębokiego współczucia", "Nasz Kubuś. Świetny człowiek", "Przykro to czytać" - pisali fani. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Marek Litewka. Miał 75 lat. Zagrał w ponad 100 rolach