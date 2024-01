Nie żyje Marek Litewka. Miał 75 lat. Zagrał w ponad 100 rolach

W sieci pojawiła się niezwykle przykra wiadomość. Nie żyje Marek Litewka. Znany aktor zmarł w wieku 75 lat. O jego śmierci poinformował Teatru STU w Krakowie, z którym artysta był związany przez ostatnie lata. Litewka w ciągu swojej kariery dał się poznać w ponad 100 filmowych i teatralnych rolach. W mediach społecznościowych pojawił się poruszający post. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego przyjaciela, wybitnego aktora teatralnego i filmowego Marka Litewki. (...) W Teatrze STU wystąpił w 'Innych rozkoszach', 'Rewizorze', 'Hamlecie', 'Królu Learze', 'Ślubach Panieńskich' i 'Biesach'. Wyrazy żalu i współczucia najbliższym składa Rodzina STU" - czytamy w poście.

Nie żyje Marek Litewka. Przez lata wystąpił w ponad 100 rolach teatralnych i filmowych

Kariera Marka Litewki rozpoczęła się w latach 70. Wówczas aktor występował w takich produkcjach jak "Dagny" i "Amator". Z czasem artysta zagrał również w popularniejszych formatach, takich jak "Janosik. Prawdziwa historia". Warto podkreślić, że fani mogli go widzieć także w serialach, przykładowo "Pierwszej miłości" i "Na Wspólnej". Większość z jego ról skupiała się wokół sceny dramatycznej. W latach 1973-1975 pojawiał się w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie. Później na stałe zawitał w Krakowie, w teatrach: Starym (1975-2003), Bagatela (2003-2006), a w końcu STU (2006-2016). W tym ostatnim zasłynął z ról w między innymi "Hamlecie", "Królu Learze" i "Ślubach Panieńskich". Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Fani przekazali swoje kondolencje w mediach społecznościowych. Wspominają role Marka Litewki

Marek Litewka mógł się pochwalić ogromnym dorobkiem aktorskim. W sieci pojawiało się dużo cytatów z wywiadów, które udzielał. "Każdy aktor nosi w sobie reżysera niczym żołnierz marszałkowską buławę. Jak już się nagra przez 30 lat, wówczas stwierdza, że reżyseria to cholernie łatwa robota..." - wyznał na łamach "Dziennika Polskiego" w 2004 roku. Osoby, które znały go prywatnie, zawsze powtarzały, że wyróżniał się wyjątkowym poczuciem humoru. Fani pożegnali aktora w sieci. "Najszczersze wyrazy współczucia" - pisali pod postem. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Tomasz Remiszewski. Pracownicy TVN24 we wzruszających słowach żegnają kolegę ze stacji

Marek Litewka z Ewą Miton i Aliną Kamińską fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl