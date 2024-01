Maciej Zakościelny rozstał się z Pauliną Wyką? Mieli ukrywać to przez kilka miesięcy

Jak donosi tygodnik "Na żywo", Maciej Zakościelny, podobno rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką. Aktor i Paulina Wyka rozpoczęli związek w 2014 roku. Z modelką ma dwóch synów, lecz para nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu. Media mówią o pokojowym rozstaniu z uwagi na dobro dzieci, choć do zerwania miało dojść kilka miesięcy temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Zakościelny na premierze filmu "Kogel-Mogel"

Maciej Zakościelny znowu jest singlem?

Jeżeli plotki się potwierdzą, to para rozstała się po prawie dziesięciu latach związku. Nie byli często widywani na czerwonym dywanie, zachowując dozę prywatności dla siebie. Magazyn "Na żywo" twierdzi, że do rozstania doszło już dawno. Zakościelny i Wyka rzekomo ukrywali, że nie są razem, by nie wzbudzać niepotrzebnych sensacji oraz, aby wszystko załatwić między sobą. Modelka i aktor nie dzielili się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych zbyt często, co mogło dla wielu być mylące, choć czujni obserwatorzy zauważyli, że oboje zaczęli publikować wyłącznie treści związane z pracą.

Nie układało im się i to było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Rozstali się już kilka miesięcy temu, jednak zachowali dobre stosunki ze względu na dzieci. One są dla nich najważniejsze - mówi informator magazynu.

Paulina Wyka, Maciej Zakościelny Paulina Wyka, Maciej Zakościelny, KAPiF

Maciej Zakościelny i Paulina Wnyk mieli problemy?

Media donoszą także, co miało być powodem rozstanie tej dwójki. Podobno nie układało się im już od dłuższego czasu i miało między nimi dochodzić do spięć. Rzekomo to właśnie dlatego stwierdzili, że lepsze będzie rozstanie. Informację o separacji pary podał także "Super Express". Jak donosi tabloid, to Paulina Wyka w grudniu miała wyprowadzić się z ich wspólnego mieszkania. Modelka i aktor informację o rozstaniu mieli ukrywać także przed synami, aż do momentu, gdy była partnerka Zakościelnego nie znalazła nowego domu. Chcieli, aby synowie jak najmniej ucierpieli na tej sytuacji, dlatego mieli także skorzystać z pomocy psychologa. "Super Express" donosi również, że ustalili nad nimi naprzemienną opiekę - chłopcy mają jeden tydzień spędzać z tatą, a drugi z mamą. "Chcieli, żeby chłopcy jak najmniej odczuli ich rozstanie" - mówi informator tabloidu. Sami zainteresowani nie odnieśli się do medialnych doniesień.