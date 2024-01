Marianna Schreiber zaliczyła debiut na freak fightach. Jej pierwsza walka odbyła się 29 grudnia w ramach trzeciej odsłony gali Clout MMA nazwanej "Santa Clout". Udział żony polityka PiS w przedsięwzięciu był o tyle zaskakujący, że wcześniej chciała zablokować podobne wydarzenia, nazywając je "patologią". Celebrytka ostatecznie mocno przyłożyła się do treningów i pokonała w oktagonie o wiele bardziej doświadczoną Monikę Laskowską. Współzałożyciel Fame MMA - Wojciech Gola w rozmowie z Plotkiem podsumował to, co celebrytka zaprezentowała w oktagonie.

Wojciech Gola ocenia walkę Schreiber w Clout MMA

Wojciech Gola nie szczędzi żonie Łukasza Schreibera z PiS-u miłych słów. - Akurat oglądaliśmy tę galę. No fajnie się pokazała. Jakby na początku ta walka to był taki typowy freak fight, więc to mi się podobało. Nie było kalkulacji. Gratulacje, że wygrała. Pokazała serce. Na początku myślałem, że wygra szybko, potem się to obróciło. Obie panie pokazały charakter, no i ok. Typowy freak fight - powiedział Plotkowi Wojciech Gola, zapytany o Mariannę. Więcej zdjęć z walki Marianny Schreiber znajdziesz w galerii na górze strony.

Przeciwniczka Marianny Schreiber czuła się niezręcznie przed jej mamą

Przeciwniczka Marianny Schreiber była zaskoczona przegraną. Monika Laskowska w rozmowie z nami nie ukrywała ostatnio rozgoryczenia. - Jestem pod okiem świetnych trenerów Maćka Smokowskiego i Islama Bersanukaeva, dlatego byłam pewna wygranej i zgodziłam się na dużo większą Mariannę Schreiber. Co nie zagrało? Jak zwykłe nieposłuszeństwo, nie trzymałam gardy, brak obrony, miały być uniki i ciosy, a ja postawiłam tylko na atak - powiedziała Plotkowi i zdradziła pewien fakt, który ją krępował. - Zostawiłam całe serducho w walce i przyjmuję lekcję z pokorą i mam nadzieję, że moja przeciwniczka też. Nie chcę mówić o Mariannie, padło zbyt wiele niepotrzebnych słów. Na gali Clout MMA 3 była jej mama, czułam się trochę niezręcznie, bijąc jej córkę. Dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie przed i po walce - podsumowała Monika Laskowska.

