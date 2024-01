Laluna Unique dała się poznać w programie "Królowe życia". Celebrytka od samego początku wyróżniała się oryginalnym wyglądem i pewnością siebie. Jej wizerunek niejednokrotnie był odbierany jako kontrowersyjny. Nie da się ukryć, że 40-latka nie stroni od zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wielokrotnie przyznawała się do poprawiania urody w Stambule. Ostatnio zdecydowała się na zmniejszenie żołądka. Rękawowa resekcja żołądka pozwala na szybkie zmniejszenie masy ciała. Laluna wykonała zabieg pod koniec listopada 2023 roku. Po niecałych dwóch miesiącach pokazała, co może spożywać.

Laluna dwa miesiące po operacji resekcji żołądka. Opowiedziała co może jeść?

Niedawno Laluna poddała się zabiegowi resekcji żołądka. Operacja polega na usunięciu znacznej części narządu układu pokarmowego, a także ukształtowaniu pozostałości tak, aby przyjmować małe ilości pokarmu. Tuż po zakończeniu procesu Laluna przyznała, że niełatwo jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. "Mogę się pochwalić - od środy do piątku rano 2700 gramów, prawie trzy kilo. Nie spodziewałam się, że to tak szybko idzie. Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym, ale ponoć to wszystko siedzi w głowie, więc dam radę" - relacjonowała. Ostatnio pokazała na TikToku, co może jeść po niecałych dwóch miesiącach od operacji. Na początku podkreśliła, że schudła około 11 kilogramów. "Dzisiaj jem zupę krupnik, ale praktycznie ją piję, bo nic innego mi nie przechodzi. Nie jest łatwo (...) - wyznała. Dodała również, że większe elementy jedzenia musi wcześniej dokładnie pogryźć. Przyznała, że nie wyobraża sobie póki co, żeby jeść więcej. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Laluna już ma w planach kolejny zabieg. Możecie się zdziwić

Laluna nie zamierza jednak zaprzestać korzystania z uroków medycyny estetycznej. W mediach społecznościowych wyznała, że ma w planach... zmianę koloru oczu. "Po tej walce lecę zrobić, bo muszę jeszcze przejść badania" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Celebrytce marzą się błękitne tęczówki. Cały proces polega na naświetlaniu konkretnego miejsca promieniami lasera przez 20 sekund. Po kilku dniach oczy są nieco jaśniejsze. Laluna ma już nawet wybraną wymarzoną barwę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Laluna opluła Mariannę Schreiber i wyrzuciła jej telefon. Żona polityka komentuje: Trzeba wybaczać tym, którzy błądzą