Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Piosenkarka dojrzewała na oczach fanów, najpierw wygrywając pierwszą edycję "The Voice Kids", a później także Eurowizję Junior. Aż trudno uwierzyć, że Węgiel, która ma już na koncie imponującą liczbę sukcesów, skończyła dopiero 19 lat. Wokalistka udzieliła z tej okazji wywiadu dla stacji RMF FM, w którym opowiedziała, jak spędziła ten wyjątkowy dzień ze swoim narzeczonym Kevinem Mglejem.

Roksana Węgiel skończyła 19 lat. Mówi o urodzinach i ślubie

Reporter RMF FM zapytał Węgiel, czy w dniu urodzin Kevin Mglej zapłacił za wszystkie atrakcje z tym związane. Odpowiedź młodej gwiazdy była twierdząca. Zakochani wybrali się na masaż, do restauracji, a nawet dotarli na plażę. - Kevin za wszystko płaci? - zapytał Rafał Maserak. - Oczywiście, że tak! Zadbał o cudowny wyjazd. Jestem przeszczęśliwa! Dzisiaj tak naprawdę cały dzień - na każdym kroku - czekały na mnie jakieś niespodzianki. Byliśmy na masażu, a teraz jesteśmy na pięknej kolacji na plaży, więc dzieje się dużo pięknych rzeczy - przyznała szczęśliwa Roksana. Jakie plany na najbliższy rok ma wokalistka? - Jeśli chodzi o prywatne marzenia, to na pewno ślub. A jeśli chodzi o zawodowe, to trasa koncertowa, ostatnia nastoletnia! - przyznała. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel świętuje urodziny ukochanego. Wybrali się na kosztowny zabieg

Kevin Mglej i Roksana Węgiel szykują się do ślubu

Roksana Węgiel pochwaliła się niedawno, że przyjęła oświadczyny swojego partnera. Pomimo wielu niepochlebnych opinii i krytyki internautów, para wydaje się tym nie przejmować. Wspólnie pracują nad najnowszymi piosenkami Roksany, a także przygotowują się do ślubu. Para chętnie dzieli się wspólnymi kadrami na Instagramie. Widać także, że zakochani nic sobie nie robią z uszczypliwych komentarzy w sieci, dotyczących chociażby różnicy wieku i tego, że Kevin ma już dziecko z poprzednią partnerką. Podobno Roksana i jej partner już mają ustaloną datę ślubu. Wygląda na to, że nic im nie przeszkodzi w drodze do pełni szczęścia i realizacji najbliższych planów.

