Od kilku dni jednym z wiodących tematów w Polsce jest aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byli szefowie CBA mają postawione zarzuty w związku z tzw. aferą gruntową. W ich obronie stają nie tylko Jarosław Kaczyński, PiS i ich zwolennicy, lecz także żony. Barbara Kamińska i Romualda Wąsik robią wszystko, by przekonać, że ich mężowie są niewinni. Pojawiając się w różnych miejscach, prezentują różne oblicza, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Internauci już robią memy, porównując jak wielką przemianę przeszły w ciągu zaledwie jednego dnia. Zobaczcie, jak skomentowały to specjalistki.

Barbara Kamińska i Romualda Wąsik w mediach. Tak grają wizerunkiem

Nie da się nie zauważyć, że w ciągu 24 godzin zobaczyliśmy dwa zupełnie inne oblicza żon Kamińskiego i Wąsika - zmiana jest widoczna zwłaszcza u pani Romy. W rozmowie z Danutą Holecką w programie "Dzisiaj" (gdzie opowiadała m.in. o tym, że nie wie, jak ogrzać mieszkanie) miała rozpuszczone blond włosy, ułożone w lekkie fale, do tego na jej twarzy można było dostrzec uśmiech. Dzień później, obok Andrzeja Dudy, stała w nijakiej stylizacji i ze związanymi włosami. Zobacz: Żony Kamińskiego i Wąsika przemówiły u boku prezydenta. "Przypomniał mi się stan wojenny". Mniejsza, lecz także zmiana, nastąpiła u pani Barbary. Ta na drugi dzień zrezygnowała z makijażu. Poprosiliśmy stylistkę Różę Augustyniak, znaną na Instagramie jako madamerose, by oceniła dla nas wygląd pań z obu dni. Na wstępie specjalistka podkreśliła, że "w takich sytuacjach zawsze warto przypomnieć, jak bardzo wizerunek wpływa na odbiór naszej osoby i wrażenie, jakie kreujemy" i że "warto pamiętać, jak trudno osobom, które na co dzień nie mają styczności z wystąpieniami publicznymi, czy studiem telewizyjnym, dostosować się strojem do nowych okoliczności".

Jeśli chodzi o wystąpienia żon polityków, pani Kamińska w obu sytuacjach wybrała bezpieczną, neutralną czerń. Kolor, za którym może się właściwie schować, który nie dominuje. W przypadku pani Wąsik przede wszystkim zwraca uwagę zmiana fryzury - od bujnej czupryny, do niedbałego koka działającego na niekorzyść. Pierwszą fryzurę przeciętny odbiorca skojarzy z elegancją - w domyśle - o takie włosy trzeba dbać, pielęgnować, prawdopodobnie korzystać z pomocy stylisty fryzur, czyli mieć na to czas i środki finansowe, co może stwarzać dystans i wzbudzać niechęć do jej osoby - dowiedzieliśmy się od Róży Augustyniak.

A jak to wygląda w przypadku pani Romy? Ona także w wywiadzie dla TV Republika postawiła na czerń. Dzień później zjawiła się już w stylizacji w innej gamie kolorystycznej. - W linii ubrania prezentowała się korzystnie, czego nie możemy powiedzieć o stylizacji ze spotkania z prezydentem, gdzie żonę byłego posła zobaczyliśmy w szmizjerce założonej na golf w popielato beżowym kolorze, który potęgował wrażenie bladości, do którego przeciętny odbiorca przypisze takie skojarzenia jak: zmęczona, zatroskana, zabiedzona. Sama stylizacja wyglądała, jakby pochodziła ze sklepu z bardzo przystępnymi cenowo ubraniami - oceniła stylistka. A wy jak oceniacie? Zdjęcia pań znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Roma Wąsik czy Barbara Kamińska? Która wypadła lepiej wizerunkowo?

Komentarz w tej sprawie przesłała nam także ekspertka ds. wizerunku i PR-u, właścicielka Rodzik Agency PR. Co ona uważa? Przede wszystkim podkreśla, że w wywiadzie telewizyjnym Wąsik i Kamińska miały profesjonalny makijaż, dostosowany do warunków panujących w studiu. Także włosy zostały dopracowane przez telewizyjnego stylistę fryzur. - Obie panie postawiły na klasyczną czerń, dzięki czemu skupiały uwagę na sobie odbiorów bez żadnych podziałów. Wizerunkowo bardzo dobrze wyglądały obie panie - powiedziała Marta Rodzik. Ekspertka oceniła też, która z nich wypadła lepiej wizerunkowo. Okazuje się, że Barbara Kamińska. Dlaczego? - Pani Roma Wąsik miała niestosowną fryzurę i makijaż, który był za ciemny i niedostosowany do wystąpień publicznych - argumentuje specjalistka od PR. Zobacz też: Żony Kamińskiego i Wąsika na marszu 11. stycznia. "Zostali uwiezieni za uczciwą pracę"