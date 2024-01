Rafał Brzozowski zasłynął ze swojej piosenki "Tak blisko". Wydał ją po tym, jak wziął udział w programie TVP "The Voice of Poland". Teraz piosenkarz widzom jest już bardziej znany jako prezenter. Prowadził "Koło fortuny", a teraz piastuje rolę prowadzącego "Jaka to melodia?". Przez wiele lat pozostawał w związku z Anną Tarkowską, ale para rozstała się w 2021 roku. Teraz media spekulują, że Brzozowski znowu jest w romantycznej relacji.

Rafał Brzozowski komentuje plotki o związku

Media zaczynają donosić, że gwiazdor TVP jest zakochany. Miał poznać nową wybrankę na "Rytmach Dwójki". Wcześniej związany był z modelką, Anną Tarkowską, z którą doszło nawet do zaręczyn. Ostatecznie para oznajmiła na swoich social mediach, że po ośmiu wspólnych latach ich drogi się rozchodzą. Plotkowano, że Brzozowski może mieć romans z Edytą Górniak, z którą od dłuższego czasu łączy go dobra relacja. Wokaliskta zdementowała te doniesienia: "Nie mamy romansu. Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje".

Teraz media skupiły się na kimś innym w otoczeniu konferansjera, choć w mediach nie pojawiają się żadne zdjęcia z drugą połówką. Sam Brzozowski wyznał jednak niedawno, że jest zakochany. Jak donosi portal Świat Gwiazd, obecną wybranką serca piosenkarza jest aktorka Teatru Muzycznego "Roma", Malwina Kusior.

Malwina Kusior Rafał Brzozowski jaka_to_melodia_tvp/instagram zrzut ekranu

Kobieta często bierze udział w produkcja Telewizji Polskiej, co mogło zbliżyć ją do Brzozowskiego. Informator zapewnił, że oboje zachowują się na planie jak zakochani" Adoruje ją, cały czas z nią rozmawia, a na planie programów na długo znikali w garderobie". Rafał Brzozowski postanowił niejednoznacznie odpowiedzieć na te rewelacje Plejadzie:

Za każdym razem mam gdzieś romans - skomentował krótko.

Rafał Brzozowski pożegna się z programem i telewizją?

Doszło do wielu zmian w Telewizji Polskiej. Wielu obserwatorów zadaje sobie również pytanie, czy Brzozowski zachowa posadę prowadzącego program, który wypłynął jako gwiazda stacji za czasów Jacka Kurskiego. Media wspominały o powrocie Roberta Janowskiego, który prowadził "Jaka to melodia?" do 2018 roku. Dziennikarz zdementował jednak plotki i stwierdził, że nie ma na razie w planach wrócić, gdyż ma napięty grafik. Na razie zarządzający stacją nie mówią o zwolnieniu Brzozowskiego.

Rafał Brzozowski Rafał Brzozowski. Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl