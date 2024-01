Alain Delon to znany francuski aktor filmowy i teatralny. Niektórzy mogą kojarzyć go z roli Juliusza Cezara w "Asterix na olimpiadzie". Starsi widzowie z pewnością pamiętają jego występy w "Komisarzu Montale" i "Powrocie Casanovy". Życie gwiazdora to obecnie prawdziwy horror. Wszystko za sprawą konfliktu, jaki toczy się między jego dziećmi, złego stanu zdrowia i niewyjaśnionych spraw z byłą opiekunką. Gdzie leży prawda? Więcej zdjęć aktora znajdziesz w galerii na górze strony.

Córka Alaina Delona uniemożliwia kontakt z ojcem swojemu rodzeństwu?

Najstarszy syn Alaina Delona, Anthony, udzielił wywiadu dla magazynu "Paris-Match", w którym oskarżył swoją siostrę nie tylko o utrudnianie kontaktów z przebywającym obecnie w Szwajcarii ojcem, ale również o zaniedbanie jego stanu zdrowia. Konflikt między rodzeństwem miał nasilić się po ogłoszeniu podziału majątkowego, z którego jasno wynika, że najwięcej przysługuje opiekującej się obecnie aktorem córce. Pozostałe dzieci uważają, że Anouchka, ich siostra, pozostawiła ojca samego na pastwę losu. Zupełnie inną wersję przedstawiła była opiekunka aktora, Hiromi Rollin.

Alain Delon z synem Alain Delon w niebezpieczeństwie? Była opiekunka aktora zabiera głos. 'Grozi mu śmierć'. Fot. @alainfabiendelon/ Instagram

Alain Delon w niebezpieczeństwie? Tak twierdzi jego była opiekunka

Hiromi Rollin nie jest już opiekunką francuskiego aktora. Latem 2023 roku dzieci Delona oskarżyły ją o przemoc fizyczną. Kobieta miała być agresywna nie tylko w stosunku do mężczyzny, ale również do jego zwierząt. Dzieci aktora twierdzą, że Hiromi przejmowała korespondencje ojca i poniżała go. Sama Rollin wszystkiemu zaprzecza. Według niej to właśnie oni stanowią dla aktora największe niebezpieczeństwo. Była opiekunka oskarża ich o zakończenie leczenia i pogorszenie stanu zdrowia. - Moje obawy potwierdziła Anouchka i jej prawnik. Powiedzieli, że przerwali leczenie pod koniec sierpnia. Życie Alaina jest w niebezpieczeństwie. Nie boję się powiedzieć, że grozi mu śmierć - zdradziła Hiromi w wywiadzie dla stacji RTL. ZOBACZ TEŻ: Alain Delon nie zamierza poddać się eutanazji. Syn aktora dementuje medialne doniesienia