Joanna Opozda i Antoni Królikowski jako para mieli wzloty i upadki. Schodzi się, rozchodzili, ponownie schodzili, zaręczyli, wzięli ślub, doczekali dziecka, a ostatecznie znowu się rozstali. W międzyczasie zdążyli trochę poobrzucać się błotem w sieci, by spotkać się w sądzie i dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Nie udało im się to, więc sąd wysłał ich na mediacje. Te jednak nie przyniosły żadnego skutku. Para prawdopodobnie w lutym podejdzie do pierwszej rozprawy rozwodowej.

Joanna Opozda wbiła szpilę Królikowskiemu? Spotkała się z jego eks w mieście miłości

Joanna Opozda wybrała się z synem do Paryża. Aktorka chętnie relacjonuje podróż w mediach społecznościowych. Wraz ze swoją pociechą odwiedziła m.in. słynny park rozrywki Disneyland Paris. Co ciekawe, w stolicy Francji spotkała się także z jedną z byłych dziewczyn swojego męża. Mowa o Katarzynie Sawczuk (swoją drogą Kasia przez swój pobyt w Paryżu opuściła premierę filmu, w którym zagrała - "Fuks 2"). Młoda aktorka (a może już bardziej piosenkarka?) spotykała się z synem Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, jak miała 18 lat. Związek trwał rok. Później z aktorem zaczęła spotykać się Julia Wieniawa. Przy zdjęciu z Sawczuk, które Opozda zamieściła na InstaStories, widnieje nawet emotka serduszka.

Katarzyna Sawczuk nie ma żalu do Królikowskiego. Tak się o nim wypowiada

Sawczuk w 2019 roku wypuściła singiel "Tak to widzę". Plotkom wówczas nie było końca. Wszyscy spekulowali, że słowa singla odnoszą się do jej relacji z aktorem. Katarzyna Sawczuk jednak stanowczo temu zaprzeczała. Dodała, że z aktorem nie jest na wojennej stopie. Pamiętają o sobie w urodziny i święta, ale na co dzień nie mają kontaktu. Wygląda więc na to, że bliżej jest jej teraz do Joanny Opozdy. Więcej zdjęć Katarzyny Sawczuk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie śpiewam o Antku. Antka pozdrawiam z tego miejsca. To jest historia niedopowiedzeń. Między młodymi ludźmi. Niedopowiedzeń, z jakimi ja nieraz się zderzałam, ale zderzały się także moje koleżanki. Jestem na zupełnie innym etapie w życiu. To jest przeszłość i etap zamknięty. Mamy kontakt, składamy sobie życzenia na urodziny i myślę, że jedno drugiemu kibicuje"- mówiła swego czasu portalowi jastrzabpost.pl.