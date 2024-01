Jeszcze niedawno nie do pomyślenia. "Zielona granica" do obejrzenia dzięki TVP

"Zielona granica" to film Agnieszki Holland, który zyskał uznanie jury na Festiwalu w Wenecji. Dotyczy sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, gdzie toczy się również akcja produkcji. Widzowie praktycznie od razu niesamowicie się podzielili (niewątpliwie "zachęcani" przez polityków, zwłaszcza PiS-u), a społeczeństwo szeroko komentowało fabułę. Robiła to również Telewizja Polska, kiedy u władzy było jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy właśnie film został mocno skrytykowany i zarzucano mu "plucie na polski mundur".

"Zielona Granica" będzie dostępna na TVP VOD

Tuż po premierze filmu rozgorzała niesamowicie angażująca dyskusja na jego temat. Wypowiadali się wszyscy, od krytyków po polityków, jak i obserwujących to wszystko obywateli. Społeczeństwo było niezwykle podzielone, gdyż produkcja dotyczyła roku 2021 i imigrantów na polsko-białoruskiej granicy.

Obraz przedstawiony w "Zielonej granicy" wyjątkowo nie spodobał się ówczesnej partii rządzącej oraz Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, który jasno to zakomunikował, posługując się cytatem "tylko świnie siedzą w kinie". Podobnie sprawa wyglądała w Telewizji Polskiej. W "Wiadomościach" pokazano fragmenty produkcji i krytykowano cały scenariusz, który według narracji prezenterów godził w polski mundur.

Po zmianie władzy w polskiej telewizji narracja na temat obrazu Agnieszki Holland zmieniła się diametralnie. Jak się okazuje, Telewizja Polska wykupiła prawo do filmu i można go już obejrzeć na TVP VOD. Wcześniej w tej samej stacji film nazywany był "paszkwilem", a teraz to "uniwersalna opowieść o uchodźcach".

"Zielona Granica" w oczach polityków

Już od premiery produkcja wzbudzała emocje. Politycy PiS od razu ofensywnie komentowali to, co według nich przedstawia film. Jarosław Kaczyński powiedział, że "w filmie widać nienawiść do własnego narodu, trzeba go tępić", a Zbigniew Ziobro porównał go do nazistowskiej propagandy. Donald Tusk postanowił odpowiedzieć na te słowa: "Chciałbym się ugryźć w język, ale muszę powiedzieć, że oni zachowują się trochę jak stuknięci. Jednej reżyserki tak się boją, że odchodzą od zmysłów".

Agnieszka Holland trzyma Nagrodę Specjalną Jury za 'Zieloną Granicę' podczas ceremonii wręczenia nagród na Festiwalu Filmowym w Wenecji, 9 września 2023 r. Fot. Tiziana Fabi/AFP/East News