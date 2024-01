"Fuks 2". Stuhr zapozował z 23-letnią córką. Kalicka zachwyca w czarnej stylizacji

Premiera filmowa to zawsze dobra okazja, by dobrze się ubrać. Na premierze "Fuks 2" pojawili się celebryci, którzy jak zawsze potrafili zaskoczyć swoimi kreacjami. "Fuks 2" to filmowa kontynuacja hitu z lat 90., która opowiada o Maćku, który będzie próbował dorównać swojemu brawurowemu ojcu, a swój charakter sprawdzi na specyficznej randce.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr komentuje zamieszanie wokół łódzkiej filmówki: Mnie nie spotkało w szkole nic złego, ale byłem na innej pozycji [Popkultura Extra]

Na premierze "Fuks 2" pojawiło się wiele znanych twarzy show-biznesu

W tłumie gwiazd można było wypatrzyć gwiazdy internetu, byłych członków ekipy - Trombę i jego partnerkę Marcysię. Obecnie zielony zdaje się być niezwykle popularnym kolorem, gdyż coraz więcej gwiazd stawia na jego różne odcienie. Tym razem Marcysia Ryskalska postawiła na elektryzujący, fluorescencyjny, zielony garnitur, którym zdecydowanie wyróżniała się na tle swojego ubranego od stóp do głów na czarno partnera. Nie zabrakło także Macieja Stuhra, który postawił na szary garnitur w kratę. U jego boku można było ujrzeć córkę, Matyldę. Kobieta postawiła na jasny sweter z perełkami oraz czarną spódnicę, a look uzupełniła popularnymi obecnie kowbojkami. Nie zabrakło także Olgi Kalickiej, która wybrała czarną, klasyczną sukienkę, z którą zestawiła torbę od projektanta, w tym samym kolorze, na złotym łańcuszku. Dobrane buty to modne w tym sezonie kozaki. Całość prezentowała się niezwykle elegancko.

Premiera filmu 'Fuks 2' Fot. Kapif.pl

Krzysztof Ibisz oraz Maciej Musiał postawili na klasyczną elegancję, która sprawdza się w każdej sytuacji. Obaj założyli garnitury, a ich ubiór wyróżniały wyłącznie różne odcienie ciemnych krawatów. Janusz Gajos także postawił na ten typ klasyki, choć nie ubrał krawatu, a włożył czerwoną poszetkę do butonierki oraz założył szarą koszulę. Dziennikarka Katarzyna Zdanowicz wybrała klasyczną, białą koszulę, a na jej szyi zawisły widoczne, mocne perły.

Gwiazdy były eleganckie, ale również eksperymentowały

Monika Goździalska zaskoczyła doborem stylizacji. Klasyczny, czarny golf połączyła z niezwykle okazałą, wyróżniającą się, niebieską spódniczką z kokardą. Do ciemnych rajstop dobrała wysokie, różowe buty na wysokim obcasie. Z klasycznej strony pokazała się Paulina Gałązka, która założyła elegancką, jasną sukienkę na jedno ramię, która podkreślała jej urodę. Całość uzupełniła srebrnymi szpilkami. Influencerka Aria Martelle założyła siateczkowy top, na który zarzuciła czarną marynarkę. Kreacje gwiazd możesz zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Premiera ''Fuks 2' Fot. Kapif.pl