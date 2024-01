Krzysztof Skiba to felietonista i muzyk oraz lider zespołu Big Cyc, który od wielu lat niepochlebnie wypowiadał się o rządach Prawa i Sprawiedliwości. W mediach społecznościowych dzieli się z obserwatorami przemyśleniami, które często nawiązują do polityków PiS. Tym razem nie szczędził gorzkich słów w stronę byłego pracownika TVP Michała Adamczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus o zmianach w TVP

Krzysztof Skiba w mocnych słowach o Adamczyku

Od kilkunastu dni możemy obserwować zmiany w strukturach Telewizji Polskiej. Nie wszyscy są w stanie pogodzić się z takim stanem rzeczy i próbują wszelkimi siłami zatrzymać postępujące nowelizacje. Niedawno wyszły również na jaw zarobki części pracowników TVP, w tym można było zobaczyć dokumenty dotyczące Michała Adamczyka, który był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jak się okazało, w 2023 roku zarobił około półtora miliona złotych. Ten fakt postanowił opisać na Instagramie felietonista Krzysztof Skiba, podpisując to hasztagiem #przemyśleniaskiby.

Gwiazda TVPiS Michał Adamczyk to człowiek, który ojczyźnie oddał swój portfel. Do wypełnienia - napisał muzyk.

Krzysztof Skiba otwarcie krytykuje Prezydenta na Instagramie

PiS został odsunięty od władzy po wyborach 15 października. Nie oznaczało to jednak końca postów ze strony Skiby. Muzyk po ostatnich zachowaniach Andrzeja Dudy nie pozostał bierny. Zdążył wrzucić kilka niepochlebnych opinii, m.in. "Duda się uczy. On się cały czas uczy. Ukrywać przestępców" oraz zamieścił post z napisem prezydEND, podpisując co "Prezydent kontra autobus". W tym samym wpisie zażartował również o tym, że głowa państwa ukrywa w swoich piwnicach sławnego handlarza bronią, który miał dostarczyć do Polski respiratory, a został ponoć skremowany w Albanii. Dodał również mema z Agatą Kornhauser-Dudą, wyśmiewając sytuację z Kamińskim i Wąskiem.

Krzysztof Skiba o '19:30' KAPiF.pl