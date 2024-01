Janoszek się wściekła. Odpowiada na słowa Stanowskiego. "Obrzydliwe kłamstwo"

Cała historia Natalii Janoszek jest niezwykle kontrowersyjna. Jej kłamstwa obnażył w swoim materiale Krzysztof Stanowski, który 23 maja zeszłego roku opublikował na Kanale Sportowym materiał dotyczący jej zmyślonej kariery. Celebrytka stanowczo zaprzeczyła treści jego filmu i od razu skierowała sprawę do sądu. Dziennikarz postanowił, że sprawdzi jej słowa i specjalnie poleciał do Indii, a dokładnie do Mumbaju. Ostatnio wyznał, że zaprosił na ten wyjazd Janoszek, ale instagramerka z oburzeniem zareagowała na jego wypowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Janoszek wyłączyła komentarze na Instagramie? Powód nie jest oczywisty

Natalia Janoszek oburzona słowami Stanowskiego

Po całej akcji dziennikarza Janoszek na chwilę zniknęła z mediów. Stanowski wyjawił, że dostał od celebrytki pozew. Teraz właściciel powstającego "Kanału Zero" postanowił, że stworzy materiał dotyczący nowej gwiazdy, która sama wykreowała swoją rzeczywistość, Caroline Derpieński. Zdaje się, że zapomniał już o historii z Bollywood. Wyjechał do Miami i wspólnie z nową celebrytką, realizuje nagranie. Wyznał, że gdy miał zamiar wyjechać do Indii, zaproponował wycieczkę Natalii Janoszek, ale ta nie była zainteresowana jego ofertą.

Influencerka postanowiła ostro zareagować na jego wypowiedź, szczególnie że to właśnie Stanowski podważył jej autorytet oraz całą historię jej życia, jaką przedstawiała od lat w mediach. Na InstaStories opublikowała odpowiedź na to, co powiedział dziennikarz, dementując jego wersję.

Kolejne obrzydliwe kłamstwo. Ani wspomniany "dziennikarz", ani Kanał Sportowy nigdy się ze mną nie kontaktowali, tworząc hejterski materiał na mój temat. Zarówno przed ani po złożeniu przeze mnie pozwu w sądzie, co również zostało ujęte w dokumentacji sądowej - napisała.

Natalia Janoszek wystąpiła w programie TVN-u

Jak się okazało, mocny materiał Stanowskiego nie sprawił, że kariera samozwańczej królowej Bollywood się załamała, a wręcz przeciwnie. Celebrytka wzięła udział w programie jednej z największych stacji w kraju, TVN. "Królowe przetrwania" to reality-show, w którym wzięło udział 12 znanych kobiet z Internetu. Wspólnie z, m.in. Martą Linkiewicz, Eweliną Kubiak czy Edytą Folwarską przebywały w Tajlandii bez telefonów i social mediów, próbując przetrwać w dżungli.

Natalia Janoszek w 'Królowa przetrwania' Natalia Janoszek w 'Królowa przetrwania', fot. Player