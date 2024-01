Sara James pokazała się w naturalnej odsłonie. Takiej jej nie zobaczycie na scenie

Sara James to obok Viki Gabor i Roksany Węgiel największa gwiazda młodego pokolenia. Kariera młodej wokalistki rozkręciła się po wygranej w "The Voice Kids". Tuż po finale James wywalczyła sobie udział w "Eurowizji Junior", gdzie z piosenką "Somebody" zajęła bardzo wysokie drugie miejsce. Sara postanowiła nie spoczywać na laurach. Niedługo po Eurowizji wzięła udział w amerykańskim "Mam Talent", gdzie doszła do samego finału. Fani piosenkarki rzadko mają okazje widzieć ją w "(poza)scenicznym looku". Niedawno gwiazda opublikowała na profilu na Instagramie wideo, w którym pokazała się bez zbędnych dodatków. Więcej wyjątkowych zdjęć Sary James znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Sara James zdradza swoje plany! "Mam dużo propozycji, ale nie mogę mówić o wszystkim"

Sara James "uwolniła" swoje włosy. Polska Whitney Houston

W najnowszym nagraniu Sara postanowiła zaśpiewać swoim fanom w domowym zaciszu. Przed kamerą widzimy wokalistkę w luźnej bluzie i w rozpuszczonych włosach. Piosenkarka przez długi czas pokazywała się jedynie w długich warkoczach, które co jakiś czas zmieniały kolor. Taka odmiana bardzo przypadła do gustu wszystkim obserwatorom Sary. "Te włosy... Wow! Tak wyglądasz najpiękniej. Naturalność jest w cenie. Bądź z tego dumna. A głos? Co ja mogę powiedzieć, petarda". "Masz takie śliczne włosy" - pisali fani zachwyceni nową odsłoną.

Sara James niedawno obchodziła 15. urodziny! Wielka impreza? Nie to było dla niej najważniejsze

Mimo młodego wieku wokalistka ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Zawrotna kariera w żaden sposób nie wydaje się wpływać na jej relacje z bliskimi, które są dla niej najważniejsze. Przy okazji 15. urodzin Sara opowiedziała, kogo nie może zabraknąć podczas świętowania. - Czy będzie wielka impreza? Nie wiem jeszcze, ale na pewno zamierzam spędzić te urodziny w jak najmniejszym gronie moich przyjaciół i rodziny. Na pewno będzie pięknie i będziemy się wspaniale bawić. Chyba tylko tyle. Będzie muza na pewno, bo uwielbiam muzę - wyznała reporterce Plotka. ZOBACZ TEŻ: Sara James podbiła amerykańskie "Mam talent". Teraz pokazała się w nowej odsłonie. "Ale piękna"

Sara James Sara James pokazała się w naturalnej odsłonie! Takiej jej nie zobaczycie na scenie. Fot. @sara_james_music/ Instagram