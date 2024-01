Marcela Leszczak i Misiek Koterski to jedna z par, których burzliwą niekiedy relację chętnie obserwują media. Aktor i modelka od wielu lat starają się o swój związek, chodząc na terapię. Wychowują wspólnie syna, Fryderyka. Postanowili wyjechać na wakacje na Bahamy, a teraz odwiedzili również Stany Zjednoczone. Na Florydzie zdarzył im się jednak pewien incydent.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski zostali zatrzymani przez policję

Podczas swojej wakacyjnej wyprawy rodzina tym razem wylądowała w USA. Instagramerka postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami informacją dotyczącą radarów. Para nie wiedziała, czy zostało zrobione im zdjęcie, gdyż są one wykonywane od tyłu ze względu na fakt, że samochody mają rejestracje wyłącznie z tyłu. Później nie było lepiej, gdyż okazało się, że w lusterkach auta pojawił się radiowóz i zostali zatrzymani przez policję. Podczas jazdy przekroczyli prędkość o 18 mil na godzinę (prawie 30 kilometrów).

Marcela Leszczak i Misiek Koterski zostali zatrzymani przez policję w Stanach instagram.com/marcelamargerita

W kolejnych InstaStories celebrytka przedstawiła, jak wyglądają kontrole policji w USA. Jak się okazuje, jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce. Nie jest tak, że na jakimś odcinku drogi ustawiony jest jeden radiowóz i jeśli raz złapią kierowcę, to później już kierujący jest pewien, że nie dostanie kolejnego mandatu. Policja może stać nawet co kilka mil.

Tu policja jest nie do zauważenia, mają wyłączone światła i są poukrywani w trawie - relacjonowała na mediach społecznościowych.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski mieli burzliwe relacje

Obecna relacja pary jest bardzo dobra, dogadują się świetnie. Aktor jest przede wszystkim znany z roli w "Dniu świra", a influencerka wypłynęła po trzeciej edycji programu "Top Model", gdzie zajęła drugie miejsce. Poznali się w sylwestra w 2016 roku. Niecały miesiąc po ich pierwszym spotkaniu Koterski wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. W październiku przyszedł na świat ich syn, Fryderyk. Po kilku latach para się rozeszła, a aktor związał się z gwiazdą "Korony królów", Dagmarą Bryzek. Koterski wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że dla syna byłby gotów ponownie związać się z jego matką. Ostatecznie wrócili do siebie po niecałym roku. Zdjęcia pary możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Marcela Leszczak, Misiek Koterski Instagram @misiekkoterski