8 stycznia 2024 roku nazwisko Mariusz Kamińskiego i Maciej Wąsik pojawili się na wszystkich portalach informacyjnych. Wszystko przez nakaz zatrzymania, który został wydany przez sąd wykonawczy. Byli szefowie CBA zostali aresztowani dzień później w Pałacu Prezydenckim. Jak udało się ustalić, mężczyźni trafili na komendę przy ulicy Grenadierów. Chwilę później na miejscu pojawiła się TV Republika. To jednak nie koniec. Ta sama stacja postanowiła wyemitować wywiad z żonami, Barbarą Kamińską i Romą Wąsik. Kobiety nie szczędziły słów w rozmowie z Danutą Holecką.

Danuta Holecka przeprowadziła wywiad z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Padły mocne słowa

"Więźniowie polityczni", jak Kamińskiego i Wąsika nazywają media i fanatycy prawicy, nie zgadzają się z aresztowaniem. Takie samo podejście mają ich żony. Barbara Kamińska i Roma Wąsik wystąpiły w TV Republika. - To są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci - zaczęła druga z kobiet. Na tym się nie skończyło. Przede wszystkim panie odniosły się do doniesień na temat rzekomego strajku głodowego, który mieli rozpocząć ich wybrankowie. - Mąż także rozpoczął głodówkę. Powiedział, że czuje, że tak musi i tak trzeba. Ciężko jest patrzeć na męża - podkreśliła Roma Wąsik. Barbara Kamińska miała podobne zdanie. - Mąż jest twardy i niezłomny. Jeśli chodzi o głodówkę, podjął tę decyzję w sposób racjonalny. Zobaczyłam go. Patrzę jako żona, więc serce mnie ściska. Powiedział mi, że jeżeli mogę, to żebym tutaj przyszła - stwierdziła bez wahania w wywiadzie.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na konferencji w czerwcu 2022 r. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Roma Wąsik i Barbara Kamińska o swojej codzienności bez mężów. Zdradziły szczegóły w rozmowie z Danutą Holecką

Roma Wąsik przyznała, że z trudem prowadzi gospodarstwo domowego bez udziału męża. Przytoczyła nawet przykład, że nie wiedziała, jak zwiększyć temperaturę w mieszkaniu. Wytłumaczył jej to dopiero mąż, kiedy odwiedziła go w areszcie. - Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. (...) Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - powiedziała Wąsik.

Mariusz Kamiński Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl