Ewa Chodakowska i Joanna Krupa to prowadzące nowy program TVN-u "Razem odNowa". Mają pomóc parom w kryzysie przejść metamorfozę. Chodakowska od dawna jest znana jako trenerka fitness, która na rynek wypuszcza różne dietetyczne produkty. W branży ma konkurencję w postaci Anny Lewandowskiej. W rozmowie z Plotkiem celebrytka odniosła się do tego, co oferuje firma żony Roberta Lewandowskiego.

Chodakowska o produktach konkurencji. "Robimy wszystko, żeby zrobić to jeszcze lepiej"

Reporterka Plotka, Weronika Zając, zapytała Ewę Chodakowską czy przygotowując swoje produkty na rynek, sięga także po te, które produkuje konkurencja. Trenerka fitnessu została zapytana wprost, czy próbowała batona Anny Lewandowskiej. Chodakowska nie była jednak skora, żeby opierać się na konkretnych nazwiskach.

"Nie chciałabym się odnosić nazwiskami. Mówmy o rynku ogólnie. Mamy świadomość tego, jakie produkty są na rynku i co rynek oferuje. I robimy wszystko, żeby zrobić to jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej i jeszcze przystępniej. To jest dla nas bardzo ważne, żeby sieć dystrybucyjna była bardzo duża. Chodzi nie tylko o te duże miasta, ale też o małe miejscowości, też o wioseczki. Półka cenowa też musi być na tyle niska, żeby każda osoba, zarabiająca poza tą średnią krajową, też mogła sobie na te produkty pozwolić. To jest dla mnie absolutny must, czyli topowa jakość za przystępną cenę" - powiedziała Ewa Chodakowska w rozmowie z Plotkiem.

Chodakowska rozpływa się nad własnymi produktami: Na rynku znalazło się coś rozsądnego cenowo, co wpływa fenomenalnie na zdrowie

W rozmowie z Plotkiem Ewa Chodakowska podkreśliła też, że osoby, które testują jej produkty, często wracają do niej z informacją, że są zachwycone jakością i ceną.

"Wiem, że robimy dobre rzeczy i tych osób, które testują nasze produkty wraca do mnie bardzo dużo. Z wielkim podziękowaniem, że na rynku znalazło się coś w końcu rozsądnego cenowo, co wpływa fenomenalnie na zdrowie. Możemy tu mówić o kosmetykach, o przekąskach, czy też o diecie on-line. Bohaterowie naszego programu mówili mi, że gdy usłyszeli słowo diet3, to kojarzyło im się to z restrykcjami i z bardzo wymyślnym jadłospisem. Okazało się, że bardzo cenili sobie naszą metamorfozę, bo zaczęli oszczędzać pieniądze. I o restrykcjach nie ma tutaj mowy, bo zasada jest 80/20, więc na smakołyki być może te mniej zdrowe miejsce też się pojawia" - dodała Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska oceniła produkty konkurencji Ewa Chodakowska oceniła produkty konkurencji. Fot. KAPiF