Roksana Węgiel dała się poznać jako utalentowana wokalistka. Gwiazda zaistniała w show-biznesie jeszcze jako dziecko. 11 stycznia piosenkarka skończyła 19 lat. Pomimo swojego młodego wieku, ma już konkretne plany na przyszłość. Zaledwie rok wcześniej Roxie powiedziała "tak" Kevinowi Mglejowi. Narzeczeni wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Nic więc dziwnego, że producent muzyczny towarzyszy swojej ukochanej w wyjątkowych chwilach. Z okazji urodzin piosenkarki, para wybrała się w egzotyczne miejsce. Tam na Roksanę czekała niespodzianka.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Golec szczerze o Roksanie Węgiel. Jak ocenia jej umiejętności wokalne?

Roksana Węgiel świętowała urodziny z ukochanym narzeczonym. Przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę

Roksana Węgiel aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam relacjonowała podróż. Początkowo pochwaliła się, że wraz z ukochanym wyjeżdża na urodzinowy urlop. Para pokazała się na pokładzie samolotu. Później fani mogli zauważyć, że zakochani mieli przesiadkę w Katarze. W końcu jednak dotarli do swojego celu, jakim był Oman. Roksana zaprezentowała specjalny widok egzotycznego miejsca. To jednak nie wszystko. Z okazji urodzin Kevin przygotował dla niej niespodziankę w hotelu. W pokoju czekały na nią kwiaty, prezenty i urodzinowy tort. Łóżko było usłane różami, a także udekorowane balonami. Piosenkarka nie kryła ogromnego zachwytu. "Wchodzę do pokoju a tam... taka cudowna niespodzianka! Kevin, kocham najmocniej" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Po więcej zdjęć Roksany Węgiel i Kevina Mgleja zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel na Instagramie fot. https://www.instagram.com/roxie_wegiel/screen

Roksana Węgiel rozpoczęła swoją karierę w 2018 roku. Dziś jest multimilionerką

Roksana Węgiel rozpoczęła karierę muzyczną jako 13-latka. W 2018 roku zaprezentowała się w pierwszej edycji show "The Voice Kids". Nie da się ukryć, że program przyniósł artystce niezwykłą popularność, którą dobrze wykorzystała. Kobieta wystąpiła również na Eurowizji Junior. Jak się okazało, piosenkarka należy do 100 najcenniejszych kobiecych marek. W zaledwie kilka lat 19-letnia wokalistka stała się multimilionerką. W 2022 roku magazyn "Forbes" oszacował jej wartość na 94 miliony złotych. Chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"? Wyciekły kolejne nazwiska. Szykuje się mocny skład

Roksana Węgiel na Instagramie fot. https://www.instagram.com/roxie_wegiel/screen