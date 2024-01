Tak przetłumaczono nazwisko Poboży w TV Republika. To nie fejk

TV Republika zyskała sporą popularność, gdy nowe władze TVP zablokowały nadawanie kanału TVP Info w dotychczasowej formule. W krótkim czasie pracę w stacji zaczęli m.in. Danuta Holecka i Miłosz Kłeczek. W stacji informacyjnej o wyraźnie prawicowym charakterze nie brakuje wpadek. Aż trudno uwierzyć w to, jak podpisano nazwisko Błażeja Pobożego.

Translator zaszalał w TV Republika. Zamiast Poboży, "Blessed God"

Błażej Poboży to doradca prezydenta RP i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019 - 2023. W ostatnim czasie polityk wypowiadał się o sprawie zatrzymania i osadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednak nie jego słowa zwróciły uwagę widzów TV Republika, a podpis na pasku. Wygląda na to, że błąd zrobił translator i w anglojęzycznym wydaniu programu nazwisko Poboży przetłumaczył jako "Blessed God".

Nagranie szybko stało się hitem sieci. "A w anglojęzycznym wydaniu Republiki przetłumaczyli nazwisko Poboży" - czytamy na profilu Michał Marszał na Instagramie.

Tak podpisano nazwisko Błażeja Pobożego w TV Republika Tak podpisano nazwisko Błażeja Pobożego w TV Republika. Instagram.com/MichałMarszal screen

Językowe błędy to w przypadku TV Republika to jednak nie nowość. Swego czasu stacja chwaliła się projektem Poland Daily, czyli portalem o Polsce, po angielsku, dla międzynarodowej społeczności. Szybko jednak okazało się, że zamiast sukcesu na rynku, odnotowano wizerunkową porażkę. Internauci zaczęli wytykać językowe błędy i żartować z wpadek.

Wyniki oglądalności TV Republika poszybowały w górę

Dodajmy, że znane są wyniki oglądalności TV Republika. Popularność zdobył zwłaszcza program informacyjny "Dzisiaj", którego nową prowadzącą została Danuta Holecka. "Średnia widownia "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku w TV Republika wyniosła 425 tys. osób. Przełożyło się to na 3,35 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym" - podają Wirtualne Media. Stacja bije obecnie swoje rekordy, ponieważ średnio jej oglądalność wzrosła niemal 30-krotnie.

Swoje miejsce w stacji znalazł także Miłosz Kłeczek, który zadebiutował na antenie stacji 9 stycznia z programem "Miłosz Kłeczek zaprasza". "Mam wrażenie, że zadomowi się tutaj, będzie jednym z naszych czołowych reporterów. Myślę zresztą, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach" - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie Wirtualnymi Mediami. "Po pierwsze, to bardzo dobry, odważny dziennikarz. A dzisiaj bycie dziennikarzem, szczególnie w Telewizji Republika, naprawdę wymaga odwagi przy tej nagonce ze strony reżimu. A po drugie, to człowiek rozpoznawalny i lubiany co najmniej przez połowę społeczeństwa" - dodał prezes TV Republika.