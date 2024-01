Rafał Brzozowski w 2021 roku zakończył wieloletni związek z Anną Tarnowską. Para była nawet zaręczona. "Razem z Anią chcieliśmy poinformować, że po ośmiu latach nasza wspólna podróż dobiegła końca. Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który mogliśmy spędzić u swego boku. Rozstajemy się w przyjaźni, szacunku i trzymamy za siebie kciuki" - oznajmili w mediach społecznościowych. Ostatnio w mediach pojawiły się plotki, że serce prezentera TVP znów jest zajęte, a obiektem jego uczuć jest Edyta Górniak. Mówiono, że od lat są sobie bardzo bliscy i kiedy oboje pojawili się na planie programu "Rytmy Dwójki" bardzo się do siebie zbliżyli, co miało zaowocować gorącym uczuciem. Wokalistka szybko ucięła spekulacje o ich romansie. - Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam. Nie mamy romansu. Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje - podsumowała w rozmowie z "Faktem". Jak donosi Świat Gwiazd, Rafał Brzozowski jest już w związku. Kim jest jego tajemnicza wybranka?

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. "Piotrek jest mi szczególnie bliski"

Rafał Brzozowski zakochany. Serce prezentera TVP skradła znana wokalistka

Jeszcze niedawno Rafał Brzozowski mówił w wywiadach, że jest zakochany. - Muszę powiedzieć tak, że dla kogoś mi serduszko troszkę zabiło, ale to wszystko jest bardzo piękne, spokojne i niech tak się rozwija. Jest z zupełnie innej branży. Chcę to zostawić też dla siebie. Podchodzę do nowych relacji z dużą dozą bezpieczeństwa, na spokojnie. Co ma być, to będzie - wyznał w rozmowie z wp.pl. Jak się okazuje, serce prezentera TVP zabiło mocniej do koleżanki, z którą współpracował na planie "Rytmów Dwójki". Jak donosi Świat Gwiazd, Brzozowski związał się z Malwiną Kusior, wokalistką i aktorką Teatru Muzycznego Roma, z którą miał ostatnio okazję także pracować na planie programu "Jaka to melodia?".

To, że między nimi iskrzy, było już widać na planie "Rytmów Dwójki", ale znali się już wcześniej. Teraz rzucili publiczność na kolana w "Jaka to melodia?". Widać między nimi chemię. Ich duet jest taki na scenie, że aż siła uczuć się z niego wylewa. Zaśpiewał z nią swoją ulubioną piosenkę "Z tobą chcę oglądać świat". Brzmiało to, jak wyznanie miłosne - donosi informator portalu.

Jeden z wykonawców współpracujących z programem wyjawił, jak para zachowuje się na planie. Jak się okazuje, Rafał Brzozowski i Malwina Kusior nie mogą się od siebie oderwać. - Ich relacja dawno już przeszła z zawodowej na prywatną. Adoruje ją, cały czas z nią rozmawia, a na planie programów na długo znikali w garderobie - powiedział informator Świata Gwiazd.

Rafał Brzozowski, Malwina Kusior fot. kapif.pl

Rafał Brzozowski zniknie z programu "Jaka to melodia?". Robert Janowski skomentował

Na Woronicza trwa rewolucja i wielu pracowników stacji straciło pracę. Na antenę oprócz nowych twarzy powraca też dawna gwardia, jak np. Maciej Orłoś, który po prawie ośmioletniej przerwie znowu poprowadził "Teleexpress". Niedawno pojawiły się sugestie dotyczące powrotu Roberta Janowskiego. Muzyk w latach 1997-2018 prowadził program "Jaka to melodia?" i był uwielbiany przez widzów. To właśnie Rafał Brzozowski, naczelna gwiazda stacji TVP za czasów rządów Jacka Kurskiego, zajął jego miejsce w programie. Czy Brzozowski powinien obawiać się o swoją posadę? Do sprawy odniósł się Robert Janowski. Jak się okazuje, ma przepełniony grafik i wcale nie śpieszy mu się do powrotu. - Staram się nie planować, bo czasy pandemii pokazały nam wszystkim, że jeśli chcesz rozśmieszyć pana Boga, powiedz mu o swoich marzeniach. Jak zawsze prowadzę "Koncert Życzeń" w Radiu Pogoda, poza tym gram w Teatrze Capitol w sztuce "Lumbago" i jeżdżę po Polsce z moimi recitalami. Mam, co robić - podsumował Janowski w rozmowie z portalem Onet.pl.